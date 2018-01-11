Минобороны заподозрило Украину в причастности к атаке на базы в Сирии

В Министерстве обороны РФ проанализировали устройство беспилотников, атаковавших российские объекты в Сирии, и боеприпасы, которыми они были снаряжены. В ведомстве подчеркивают, что самостоятельно подготовиться к атаке террористы не могли, передает ТАСС.

В частности, в качестве основы для боеприпасов использовалось вещество ТЭН, которое превосходит по мощности гексоген. Оно производится в ряде стран, в том числе на Украине, на Шосткинском заводе химических реактивов. Примечательно, что изготовить его кустарным способом или извлечь из других боеприпасов нельзя.

Комплектующие для дронов – двигатели, аккумуляторы, рулевые машинки – могли быть приобретены в свободной продаже. «Однако сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов», - рассказал агентству генерал-майор Александр Новиков.

Кроме того, на беспилотниках было установлено оборудование, позволяющее запрограммировать их на полет, сброс боеприпасов и при этом исключающее постановку помех системам управления.

К тому же координаты, заданные в программах управления дрогами, более точные, чем те, что находятся в общем доступе в интернете.

Попытки атак авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе были предприняты в ночь на 6 января. Боевики запустили в общей сложности 13 беспилотников из юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб». Семь из них были уничтожены огнем с земли, а еще шесть аппаратов были перехвачены российскими военными. Три из них взорвались при столкновении с землей, три других удалось захватить и изучить.

