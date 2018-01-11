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Минобороны заподозрило Украину в причастности к атаке на базы в Сирии

18:40 11.01.2018
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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В Министерстве обороны РФ проанализировали устройство беспилотников, атаковавших российские объекты в Сирии, и боеприпасы, которыми они были снаряжены. В ведомстве подчеркивают, что самостоятельно подготовиться к атаке террористы не могли, передает ТАСС.

В частности, в качестве основы для боеприпасов использовалось вещество ТЭН, которое превосходит по мощности гексоген. Оно производится в ряде стран, в том числе на Украине, на Шосткинском заводе химических реактивов. Примечательно, что изготовить его кустарным способом или извлечь из других боеприпасов нельзя.

Комплектующие для дронов – двигатели, аккумуляторы, рулевые машинки – могли быть приобретены в свободной продаже. «Однако сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов», - рассказал агентству генерал-майор Александр Новиков.

Кроме того, на беспилотниках было установлено оборудование, позволяющее запрограммировать их на полет, сброс боеприпасов и при этом исключающее постановку помех системам управления.

К тому же координаты, заданные в программах управления дрогами, более точные, чем те, что находятся в общем доступе в интернете.

Попытки атак авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе были предприняты в ночь на 6 января. Боевики запустили в общей сложности 13 беспилотников из юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб». Семь из них были уничтожены огнем с земли, а еще шесть аппаратов были перехвачены российскими военными. Три из них взорвались при столкновении с землей, три других удалось захватить и изучить.
 

Темы: Россия, Сирия, Украина, Исламистские экстремисты и террористы, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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11.01.2018, 22:38
Гость: рассуждайте поручик о лошадях

А в высокую политику не лезьте....Вам же ясно сказал щуколов и доставатель амфор,что в любом военторге можно купить танки,а уж беспилотники и в сельпо продаются. Так что притензии к тому,кто придумал ,,ихтомнетов'' из военторга.
11.01.2018, 20:52
Гость: из киева

Вы нам льстите, но, увы, - вряд ли:(
Хотя, с другой стороны, ни малейших оснований не сотрудничать с вооруженными отрядами умеренной оппозиции Асаду у нас нет - раз уж с ними сотрудничают США и другие страны Запада:)
11.01.2018, 20:44
Гость: Эх,с Газ Маню!

Я сегодня не такой, как вчера
Лечит телевизор с утра
Свежим ветром мне крылья поднял
Про хохлов мне опять рассказал

С воплем,в соплях свежий ветер пролетел
Сопли все лечебные,я давно соплей хотел
Их дежурный вентилятор многим разбросал
Об сеансе терапии весь народ мечтал
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