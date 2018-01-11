Кадыров ответил на призыв Госдепа избегать поездок в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Госдепартамента США включить Россию в список стран, которые не рекомендуется посещать американским гражданам.

Отношение к ситуации он высказал в своем Telegram-канале в четверг, 11 января.

«Там, где появляются американцы, нет, не обычные граждане США, не бизнес-партнеры, а те, кто несет "демократическую миссию", начинаются войны, конфликты и смерти. Провоцируя военные конфликты на Ближнем Востоке, сея вражду и ненависть в разных государствах, США давно стали самым опасным государством. По их вине гибнет мирное население на Востоке, а Европа перегружена беженцами и беглыми террористами», — написал Кадыров.

Глава республики предположил, что при помощи подобных политических шагов власти Соединенных Штатов пытаются компенсировать ослабление своих позиций на мировой арене. «Жаль, что вся Америка стала заложником постыдных игр Госдепа», — добавил он.

Рекомендации для американцев, которые собираются посетить ту или иную страну, Госдеп США опубликовал на своем сайте 10 января. В документе уточняется, что в России граждане США часто становятся жертвами вымогательств и насилия со стороны чиновников и стражей порядка, сообщает «Лента.ру». В особенности путешественникам рекомендовали воздержаться от посещения Чечни, Ингушетии и Дагестана из-за «продолжающихся гражданских беспорядков и актов терроризма».