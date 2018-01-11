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Кадыров ответил на призыв Госдепа избегать поездок в Чечню

17:20 11.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Госдепартамента США включить Россию в список стран, которые не рекомендуется посещать американским гражданам.

Отношение к ситуации он высказал в своем Telegram-канале в четверг, 11 января.

«Там, где появляются американцы, нет, не обычные граждане США, не бизнес-партнеры, а те, кто несет "демократическую миссию", начинаются войны, конфликты и смерти. Провоцируя военные конфликты на Ближнем Востоке, сея вражду и ненависть в разных государствах, США давно стали самым опасным государством. По их вине гибнет мирное население на Востоке, а Европа перегружена беженцами и беглыми террористами», — написал Кадыров.

Глава республики предположил, что при помощи подобных политических шагов власти Соединенных Штатов пытаются компенсировать ослабление своих позиций на мировой арене. «Жаль, что вся Америка стала заложником постыдных игр Госдепа», — добавил он.

Рекомендации для американцев, которые собираются посетить ту или иную страну, Госдеп США опубликовал на своем сайте 10 января. В документе уточняется, что в России граждане США часто становятся жертвами вымогательств и насилия со стороны чиновников и стражей порядка, сообщает «Лента.ру». В особенности путешественникам рекомендовали воздержаться от посещения Чечни, Ингушетии и Дагестана из-за «продолжающихся гражданских беспорядков и актов терроризма».

Темы: США, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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11.01.2018, 20:33
Гость: иван

в США 55 процентов мирового промышленного производства и и откуда берутся такие неграмотные Гости и тупые дауны жто современное воспитание а Чечня ну что русское население покинуло эту область почему когда будет ответ тогда и Кадырову можно вякать а но и нет Грозный русский уничтожили а теперь хвалятся новоделом а чем был хуже наш город зато там жили специалисты нефтяники машиностроители просто строители студенты школьники и их нет а без русских нет города Грозного как его не украшай он мертвый
11.01.2018, 19:53
Гость: Leon

Цитата из статьи.

«Там, где появляются американцы, нет, не обычные граждане США, не бизнес-партнеры, а те, кто несет "демократическую миссию", начинаются войны, конфликты и смерти. Провоцируя военные конфликты на Ближнем Востоке, сея вражду и ненависть в разных государствах, США давно стали самым опасным государством. По их вине гибнет мирное население на Востоке, а Европа перегружена беженцами и беглыми террористами», — написал Кадыров.
Сказано в точку.
11.01.2018, 18:23
Гость: А что не так

в предостережении от поездок на эти "жемчужные кластеры" лесных академиков-пехотинцев?
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