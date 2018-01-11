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Минобороны определило место запуска атаковавших базу Хмеймим дронов

04:52 11.01.2018
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

Запуск беспилотников, атаковавших российскую авиабазу Хмеймим близ сирийской Латакии, был произведен из зоны деэскалации «Идлиб», которая находится под контролем «умеренной» оппозиции. Об этом сообщила газета Минобороны России «Красная звезда».

Дроны попытались атаковать военный объект в ночь на 6 января. Российским ЗРК удалось нейтрализовать военную технику.
«Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции», — указано в сообщении.

В свою очередь российское военное ведомство обратилось к начальнику генштаба ВС Турции Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации республики Хакану Фидану с требованием обеспечить выполнение обязательств по соблюдению прекращения огня со стороны подконтрольных вооруженных формирований.

Кроме того, Минобороны РФ заявило о необходимости выставить наблюдательные посты в зоне деэскалации для пресечения подобных атак в будущем.

Темы: Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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11.01.2018, 11:29
Гость: Мурик Али-баба

Барон Мюнхгаузен из департамента вранья МО РФ одиозный Конашенко недавно опять наврал с три короба, заявив, что РФ завезла 20 тонн гумпомощи в деревню Аль Кубайр.
Конашенков объявил, что деревня находится в ужасном состоянии после того, как аль Нусра вырезала большинство ее жителей. На самом деле, деревня Кубайр – это всего лишь маленькая ферма, на которой после резни 2012 года, устроенной войсками Асада, осталось всего 20 человек. И вот Россия рассказывает, что направила 20 тонн гуманитарной помощи 200 жителям деревни. В то же время сирийские гуманитарные организации и активисты объяснили, что на самом деле в к деревне подъехали российские грузовики с гуманитаркой. Так как там было мало жителей, они привезли необходимое количество с собой, создали массовку из 200 человек. После окончания работы телеоператоров, грузовики уехали, увозя с собой и гуманитарную помощь, которую так и не раздали.
11.01.2018, 11:10
Гость: А Д

Если дроны летают, то откуда нибудь они запускались.
11.01.2018, 10:47
Гость: Юрий Кор

Даже дураку понятно, что без США здесь не обошлось!
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