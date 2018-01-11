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В Совфеде назвали политиканством выводы Польши по катастрофе Ту-154

12:25 11.01.2018
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ответил на выводы польской комиссии по расследованию катастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году, согласно которым на борту произошли взрывы, передает RT.

По его словам, это неэтичные попытки политизировать трагедию.

«Спекуляции на тему этой трагедии абсолютно неэтичны и недопустимы. Все должно происходить в рамках компетентных и профессиональных следственных действий, абсолютно избавленных от политики. Выводы польской комиссии ничем, кроме политики, а точнее — политиканства, я назвать не могу», — сказал Косачев.

Ранее польская комиссия, расследующая крушение Ту-154 бывшего президента страны Леха Качиньского под Смоленском, назвала взрывы на борту самолета основной версией произошедшего.

Темы: Россия, Польша, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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11.01.2018, 21:33
Гость: На то он и гопник

Что значит должны отдать? Гопник сказал не отдам и не отдаст. .
11.01.2018, 21:30
Гость: Может умнее станешь

Польская экономика находится в таком хорошем состоянии, что может cебе это позволить.

Польша намерена отказаться от кредитной линии (FCL) Международного валютного фонда (МВФ) стоимостью 9,2 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении министерства финансов страны, передает Reuters.

"Мы уходим с кредитной линии в размере 9,2 млрд долларов от МВФ", - говорится в сообщении в официальном Twitter Министерства финансов страны.

"Польская экономика находится в таком хорошем состоянии, что мы можем это сделать", - заявил министр финансов Матеуш Моравецкий.
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А России кредиты не дают-санкции, а вот если бы дали то Россия с удовольствием взяла. Вот такие дела.
11.01.2018, 20:44
Гость: streamer

Разве кто-то обвинял пилотов, что "по пьяни"?
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