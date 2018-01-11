В Совфеде назвали политиканством выводы Польши по катастрофе Ту-154

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ответил на выводы польской комиссии по расследованию катастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году, согласно которым на борту произошли взрывы, передает RT.

По его словам, это неэтичные попытки политизировать трагедию.

«Спекуляции на тему этой трагедии абсолютно неэтичны и недопустимы. Все должно происходить в рамках компетентных и профессиональных следственных действий, абсолютно избавленных от политики. Выводы польской комиссии ничем, кроме политики, а точнее — политиканства, я назвать не могу», — сказал Косачев.

Ранее польская комиссия, расследующая крушение Ту-154 бывшего президента страны Леха Качиньского под Смоленском, назвала взрывы на борту самолета основной версией произошедшего.