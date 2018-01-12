Генштаб предупредил об угрозе атак дронов в любой точке мира

Военные Генштаба РФ заявили, что атака дронов на российские военные базы доказывают: беспилотные технологии могут использоваться в террористических целях в любой точке мира. Военные уверены, что для нейтрализации подобных угроз уже сегодня требуются серьезное внимание и взаимодействие всех заинтересованных сторон на международном уровне.

«Аналогичные смертоносные дроны могут быть применены террористами и в других странах, и не только в отношении военных объектов», — отметили в Минобороны РФ, сообщает «Интерфакс».

Дроны, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, могли быть произведены только с применением технологий, доступных военным из промышленно развитых стран. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Известиями».

«Создание беспилотников такого класса невозможно в кустарных условиях. При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами», — рассказал представитель Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

Эксперт также обратил внимание на использовавшиеся самодельные боеприпасы, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков. По его словам, взрывчатка для них производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химреактивов.