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Генштаб предупредил об угрозе атак дронов в любой точке мира

10:02 12.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Военные Генштаба РФ заявили, что атака дронов на российские военные базы доказывают: беспилотные технологии могут использоваться в террористических целях в любой точке мира. Военные уверены, что для нейтрализации подобных угроз уже сегодня требуются серьезное внимание и взаимодействие всех заинтересованных сторон на международном уровне.

«Аналогичные смертоносные дроны могут быть применены террористами и в других странах, и не только в отношении военных объектов», — отметили в Минобороны РФ, сообщает «Интерфакс».

Дроны, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, могли быть произведены только с применением технологий, доступных военным из промышленно развитых стран. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Известиями».

«Создание беспилотников такого класса невозможно в кустарных условиях. При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами», — рассказал представитель Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

Эксперт также обратил внимание на использовавшиеся самодельные боеприпасы, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков. По его словам, взрывчатка для них производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химреактивов.

Темы: Россия, Сирия, Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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12.01.2018, 12:04
Гость: Американец

Мне стыдно за Америку, но, похоже, мы теряем влияние на Ближнем Востоке. А Россия усиливается, что нам не выгодно. В этом случае мы используем старые добрые провокации. Простите нас.
12.01.2018, 11:44
Гость: rus

" Вот ,видите .Мы же говорили об этом .Необходима совместная борьба с этим ."- Следующий комментарий .
12.01.2018, 11:28
Гость: такс

Мало того у людей есть спички
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