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В «Матросской Тишине» на средства арестанта отремонтировали целый этаж

10:10 12.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В московском СИЗО № 1 «Матросская Тишина» целый этаж был отремонтирован на средства обвиняемого в мошенничестве Дионисия Золотова (первое имя — Денис Тумаркин). Об этом заявил его адвокат Иван Миронов, передает BFM.

Золотов предоставил СИЗО все необходимые стройматериалы, за счет которых полностью отремонтированы уже десять камер, а еще десять — готовы на 70%. Помимо этого за счет арестанта в «Матросской Тишине» построили второй пропускной пункт, «о котором давно мечтали все следователи и адвокаты», заметил Миронов.

Контролирующие организации, по словам адвоката, приветствовали инициативу. Он связал скандал вокруг VIP-камер с арестом члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дениса Набиуллина, обвиненного в мошенничестве. Правозащитник назвал уголовное дело провокацией со стороны Золотова.

 «Все было сделано за счет пожертвований, не деньгами, а краской, цементом и плиткой. Какие взятки? Это полный бред. Это был хороший и правильный „пилотный“ проект — за счет частных средств сделать образцово-показательный этаж. А эта инициатива была перевернута с ног на голову и подвергнута критике членами Общественной наблюдательной комиссии, началось шельмование», — говорит Иван Миронов.

Набиулина задержали в декабре 2017 года. По версии следствия, он предложил за 500 тысяч долларов освободить из «Матросской Тишины» банкира Ильдара Клеблеева.

После ареста Набиуллина его коллега по ОНК Ева Меркачева написала в «Московском комсомольце», что в СИЗО № 1 есть VIP-камеры с хорошей отделкой и бытовой техникой.

По итогам проверки в «Матросской Тишине» было заведено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, а замначальника СИЗО по оперативной работе уволили. Кто проходит подозреваемым по этому делу, неизвестно.

Темы: Расследования в России
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Комментарии читателей
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12.01.2018, 11:56
Гость: ИванОв ИвАнов

... Хе хе...
А за деньги наркоторговцев и сутенеров провести перевооружение МВД...
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Этим,по-видимому, и занимался полковник Захарченко.
12.01.2018, 11:42
Гость: 2018

Обустройство России надо начинать с тюрем.
Для этого туда надо интенсивно и массово направлять богатеньких буратино, разбогатевших на присвоении чужого труда, начиная с олигофренов, т.е. с этих как его, олигархов!
12.01.2018, 11:34
Гость: Прораб

Ремонт - это всегда хорошо, даже в тюрьме.
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