В «Матросской Тишине» на средства арестанта отремонтировали целый этаж

В московском СИЗО № 1 «Матросская Тишина» целый этаж был отремонтирован на средства обвиняемого в мошенничестве Дионисия Золотова (первое имя — Денис Тумаркин). Об этом заявил его адвокат Иван Миронов, передает BFM.

Золотов предоставил СИЗО все необходимые стройматериалы, за счет которых полностью отремонтированы уже десять камер, а еще десять — готовы на 70%. Помимо этого за счет арестанта в «Матросской Тишине» построили второй пропускной пункт, «о котором давно мечтали все следователи и адвокаты», заметил Миронов.

Контролирующие организации, по словам адвоката, приветствовали инициативу. Он связал скандал вокруг VIP-камер с арестом члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дениса Набиуллина, обвиненного в мошенничестве. Правозащитник назвал уголовное дело провокацией со стороны Золотова.

«Все было сделано за счет пожертвований, не деньгами, а краской, цементом и плиткой. Какие взятки? Это полный бред. Это был хороший и правильный „пилотный“ проект — за счет частных средств сделать образцово-показательный этаж. А эта инициатива была перевернута с ног на голову и подвергнута критике членами Общественной наблюдательной комиссии, началось шельмование», — говорит Иван Миронов.

Набиулина задержали в декабре 2017 года. По версии следствия, он предложил за 500 тысяч долларов освободить из «Матросской Тишины» банкира Ильдара Клеблеева.

После ареста Набиуллина его коллега по ОНК Ева Меркачева написала в «Московском комсомольце», что в СИЗО № 1 есть VIP-камеры с хорошей отделкой и бытовой техникой.

По итогам проверки в «Матросской Тишине» было заведено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, а замначальника СИЗО по оперативной работе уволили. Кто проходит подозреваемым по этому делу, неизвестно.