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Жириновский предложил депутатам Думы оплатить его избирательную кампанию

18:45 12.01.2018
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил коллег-парламентариев внести на его избирательный счет по миллиону рублей.

Жириновский отметил, что он – единственный из депутатов, кто баллотируется на пост президента, и призвал парламентариев «проявить солидарность депутатского корпуса», передает РИА «Новости».

По словам лидера ЛДПР, если каждый из думцев внесет свою лепту, его избирательный фонд будет сформирован в полном объеме. Согласно законодательству, его максимальный размер должен составлять не более 400 миллионов рублей.

Выборы президента России намечены на 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала с 18 декабря прошлого года.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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12.01.2018, 23:06
Гость: Остолоп

"«Вот ценные бумаги. Структурная нота — 200 штук, еврооблигации — 200 штук и опцион. Это виды ценных бумаг. Коммунисты окончательно повернулись в сторону капитализма. Они ведут на выборы своего кандидата-миллиардера», — заявил Жириновский."
Вольфычь,ты на Грудинина бочку не кати, и дуру не гони, проверь ка лучше счета Безальтернативнейшнего.
12.01.2018, 22:25
Гость: Да уж

как эти господа любят деньги. Ясно же что не пролезет. Для депутатов миллион это карманные расходы. Но если не пройдет, пусть каждому вернет два. Бизнес есть бизнес.
12.01.2018, 22:21
Гость: Из старого фильма...

"И если каждый из сограждан даст мне по рублю всего лишь,
Даст мне по рублю, даст мне по рублю,
То я куплю и дом, и дачу, и Марусю впридачу" и т.д.
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