Жириновский предложил депутатам Думы оплатить его избирательную кампанию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил коллег-парламентариев внести на его избирательный счет по миллиону рублей.

Жириновский отметил, что он – единственный из депутатов, кто баллотируется на пост президента, и призвал парламентариев «проявить солидарность депутатского корпуса», передает РИА «Новости».

По словам лидера ЛДПР, если каждый из думцев внесет свою лепту, его избирательный фонд будет сформирован в полном объеме. Согласно законодательству, его максимальный размер должен составлять не более 400 миллионов рублей.

Выборы президента России намечены на 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала с 18 декабря прошлого года.

