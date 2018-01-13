Занимательная арифметика

Давайте подсчитаем, сколько стоит сбор подписей. Сколько надо иметь «простому человеку», чтобы собрать 300 тысяч подписей, которые закон требует от самовыдвиженца

Одно из главных возражений сторонников "сбора подписей" в противоположность денежному залогу в том, что сбор подписей якобы является намного более "демократичным" процессом, который позволяет участвовать в выборах "простым людям". Мол, денежный залог - это для богатеев и олигархов! Разве может простой рабочий или, допустим, сантехник взять вот так и выложить 500 тыс. рублей или даже 1 миллион за свое участие в выборах?! Откуда у простого человека такие деньжищи??

© KM.RU, Кирилл Зыков

То ли дело - подписи! Пробежался по знакомым, кинул клич - и дело в шляпе: собрал листочки, подшил, отнес в избирком - и зарегистрировался. Минимум затрат! Дешево, доступно рабочему классу!

Ну-ну. А давайте все-таки подсчитаем, сколько весь этот сбор стоит НА САМОМ ДЕЛЕ. Сколько надо иметь тому самому "простому человеку", чтобы собрать те же 300 тысяч подписей, которые закон требует от самовыдвиженца?

Итак! Собирать надо одновременно в 50 регионах и таким образом, чтобы на каждый регион приходилось не более 7500 подписей.

Статьи расходов:

1. Для начала надо набрать собственно сборщиков - тех, кто будет эти самые подписи собирать у населения. Такой профессии, как вы понимаете, нет - соответственно, нет и уже подготовленных для этого людей с опытом работы. А ведь заполнение подписного листа - дело совсем не такое простое! Ведомственными инструкциями Центризбиркома установлена масса требований по "оформлению" собранных подписей - и не дай бог сборщику ошибиться: вся его работа будет насмарку - подпись забракуют.

Кроме того, люди вообще плохо понимают, как это - собирать подписи. Что говорить, к кому подходить, как представляться, какие могут быть проблемные ситуации. Значит, сборщиков надо найти и хотя бы день-два поучить - провести тренинг. И все это - одновременно в 50 регионах! И делать это надо не на улице (особенно зимой) - то есть надо арендовать помещения.

Считаем: поиск желающих, аренда помещения, отсев неадеквата, оплата "тренеров" (включающая, очевидно, оплату перелета в регион и обратно плюс гостиница) - все это умножить на 49 (один регион, так и быть, "свой" - туда ехать не надо, а тренинг наш рабочий человек может устроить у себя на квартире или на даче).

Забавный момент: для "рабочего человека" это будет сюрпризом, но факты таковы - сборщики очень редко готовы работать весь месяц. Типовой сборщик собирает 5-25 подписей и потом плюет на это неблагодарное дело. Это означает, что процессы рекрутинга и, соответственно, обучения придется повторять как минимум 2-3 раза в течение месяца, отведенного законом на сбор подписей (и эти затраты тоже умножаем на 49).

2. Оплата труда самих сборщиков. В интернете полно оптимистов, свято верящих, что сборщикам достаточно платить 150 рублей за подпись - и что на такие щедрые посулы в регионах выстроятся очереди желающих подзаработать. При средней цифре 20 подписей в неделю на одного сборщика выходит, однако, плата 3000 руб. в неделю - сами судите, насколько эта цифра "привлекательна". Однако пусть даже 150 р. - в этом случае за 300 тыс. подписей УЖЕ выходит 45 млн руб. Неплохо? Считаем дальше!

3. У сборщиков, как их ни учи, все равно будет непреодолимый соблазн подписи "нарисовать", или попросту подделать. Значит, их работу "в поле" необходимо контролировать - к примеру, выборочно заходить по указанным адресам и спрашивать, действительно ли там ставили свою подпись в поддержку кандидата. А это значит, что нужны супервайзоры, или "бригадиры". Будут ли это сами сборщики, или особые люди "из центра" - в любом случае за "бригадирство" надо будет доплачивать отдельно. И одним бригадиром на регион не отделаешься! Если в среднем на одного сборщика приходится 20 подписей, значит, для сбора 7500 подписей (на регион) понадобится 325 сборщиков. Сколько человек надо, чтобы проследить за работой 325 работников (численность персонала небольшой фабрики) - 10? 20? И часть "бригадиров" придется все равно отправить из Центра - чтобы следили за местными. Билеты, проживание, суточные - и все, как водится, умножаем сначала на 10, а потом на 49.

4. Вы думаете, это все? Как бы не так! "Рабочему человеку" - для окончательной проверки подписей - непременно понадобятся

а) юристы

б) графологи

Это должны быть люди, которые тщательно просмотрят... 300 тысяч? Нет, ну что Вы! Чтобы отобрать 300 тысяч подписей, собрать надо будет, конечно, больше (чтобы было из чего отбирать). Как минимум 400 тыс., а лучше, конечно, 450. И вот все 400 тыс. надо просмотреть - и выбрать из них ЛУЧШИЕ.

Чтобы вы себе представляли, что такое 400 тыс. подписей: обычная пачка листов А4 для принтера имеет 500 листов. То есть это - 800 пачек бумаги. Вес - 3,25*800 - примерно 2,5 тонны. В Газель должно войти. Погрузка, разгрузка - все тоже считаем.

Но сколько понадобится юристов и графологов? Явно один человек тут не справится. И десяток не справится. Тут надо целую БОЕВУЮ ГРУППУ создавать. Причем - с иерархией: ведь если людей больше десятка, их работу надо координировать. И, кстати, опять же арендовать помещение... И всем платить!

В общем, не утомляя вас цифрами, скажу, что знающие люди (таких в стране очень немного - уж больно тема специфическая) все давно подсчитали. И вывели, что интегрально сбор подписей в таких масштабах и по всей стране разом будет стоить как минимум 500 руб. за подпись. Считая за "чистую" подпись - около 150 млн рублей. Это, конечно, если подписи действительно СОБИРАТЬ, стараясь соблюсти при этом все нормы закона и инструкции ЦИК...

Неплохой "денежный залог", не правда ли?

Мне скажут наши неисправимые оптимисты - все это, мол, ерунда! Большинство расходов, дескать, все равно потом "отбивается": арендованные помещения в регионах можно потом отдать под штабы, из набранных сборщиков потом набрать себе агитаторов, команду юристов тоже использовать на выборах! Разве что графологи, пожалуй, низачем больше не понадобятся - вот только их и придется выгнать. А все остальное - это инвестиции в будущее! В будущую выборную кампанию!!

Ну да, ну да. Но тут есть небольшой нюанс. Дело в том, что раньше, когда еще был денежный залог - он был действительно залогом участия: если ты внес деньги - ты уже гарантированно становишься кандидатом и участвуешь в выборах, тебя ОБЯЗАНЫ зарегистрировать.

А с подписями - все не так! Ты можешь потратить 150 млн и даже больше, собрать "самые лучшие подписи" - но никакой ГАРАНТИИ, что после этого ты станешь кандидатом, НЕТ. Избирком всегда может придраться к чему угодно, сказать, что "брак в подписях выше допустимого" - и вуаля!

И что же останется у кандидата, отдавшего 150 млн руб. и получившего отлуп: грузовичок Газель, в котором 800 пачек бессмысленных исписанных листов? Зато "поучаствовал".