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Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии

10:08 13.01.2018

Министерство обороны РФ опубликовало два видеоролика, на которых показано уничтожение боевиков-диверсантов, обстрелявших авиабазу Хмеймим в Сирии из минометов 31 декабря, и склада, на котором хранились беспилотники террористов.

Обе цели, находившиеся в провинции Идлиб, были поражены высокоточными артиллерийскими боеприпасами "Краснополь".

Как отметили в министерстве, для выявления целей и наблюдения за ними были использованы все средства российской военной разведки в Сирии, пишет ТАСС.

31 декабря боевики обстреляли из минометов авибазу Хмеймим, в результате погибли двое российских военных, а 6 января террористы использовали беспилотники для атаки на авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе.

Позднее в Минобороны сообщили, что аппараты были запущены из района населенного пункта, который контролируется вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции.

Темы: Сирия, Армия и обороноспособность России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.01.2018, 10:18
Гость: demos

Ваще то, уже выяснили, что это асадовцы обстреляли базу, так что воевать придётся пока все сирийцы не будут уничтожены.)
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