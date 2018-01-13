Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ опубликовало два видеоролика, на которых показано уничтожение боевиков-диверсантов, обстрелявших авиабазу Хмеймим в Сирии из минометов 31 декабря, и склада, на котором хранились беспилотники террористов.

Обе цели, находившиеся в провинции Идлиб, были поражены высокоточными артиллерийскими боеприпасами "Краснополь".

Как отметили в министерстве, для выявления целей и наблюдения за ними были использованы все средства российской военной разведки в Сирии, пишет ТАСС.

31 декабря боевики обстреляли из минометов авибазу Хмеймим, в результате погибли двое российских военных, а 6 января террористы использовали беспилотники для атаки на авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе.

Позднее в Минобороны сообщили, что аппараты были запущены из района населенного пункта, который контролируется вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции.