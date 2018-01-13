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Павел Грудинин стал вторым зарегистрированным кандидатом в президенты РФ

12:44 13.01.2018
Фото с сайта kprf.ru
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12 января под председательством Э.А. Памфиловой состоялось 126-е заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. На нем единогласно было принято решение о регистрации кандидатом на должность президента РФ Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ и народно-патриотическими силами.

Грудинину было вручено удостоверение кандидата в президенты Российской Федерации.

Таким образом, он стал вторым официально зарегистрированным кандидатом на выборы президента России. 29 декабря ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Сам Грудинин пообещал, что КПРФ и широкое объединение левых и национально-патриотических сил будет вести избирательную кампанию честно и достойно, говорится на официальном сайте КПРФ. 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Партия КПРФ
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Комментарии читателей
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13.01.2018, 23:33
Гость: Не боись!

Колдунья вместо волшебника в ЦИК уже посажена.
Наколдует.
13.01.2018, 23:29
Гость: если и вправду кочнулся

его уже остановить невозможно.
13.01.2018, 23:29
Гость: Он

боицца!
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