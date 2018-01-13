Павел Грудинин стал вторым зарегистрированным кандидатом в президенты РФ
12 января под председательством Э.А. Памфиловой состоялось 126-е заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. На нем единогласно было принято решение о регистрации кандидатом на должность президента РФ Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ и народно-патриотическими силами.
Грудинину было вручено удостоверение кандидата в президенты Российской Федерации.
Таким образом, он стал вторым официально зарегистрированным кандидатом на выборы президента России. 29 декабря ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Сам Грудинин пообещал, что КПРФ и широкое объединение левых и национально-патриотических сил будет вести избирательную кампанию честно и достойно, говорится на официальном сайте КПРФ.