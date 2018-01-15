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В Перми неизвестные с оружием напали на школу

09:09 15.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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На школу № 127 в Перми совершено нападение. По неподтвержденным данным, туда ворвались двое мужчин в масках.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство территориальной безопасности края, пострадали пятеро учеников и учитель. Телеканал РЕН ТВ, в свою очередь, сообщает о восьми пострадавших.

Источники телеканала также заявили, что нападавшие были вооружены ножами, а после нападения в школе начался пожар.

Очевидцы рассказали РБК, что при нападении пострадали учитель и ученики 4Б класса. Учащихся школы после нападения эвакуировали в расположенный поблизости торговый центр «КИТ».

Были ли задержаны нападавшие, на данный момент не сообщается.

Темы: Пермь, Происшествия, Российские школьники, Дети
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Комментарии читателей
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15.01.2018, 11:32
Гость: Рюрикович

А что охранник в штаны наложил.
15.01.2018, 11:02
Гость: ВАльтон

Нападавшие задержаны.По сообщению радио "КП" это были выпускники 9-го класса этой же школы в возрасте 15 лет.
15.01.2018, 10:28
Гость: Кот Матроскин

Дальше катиться некуда.
Террористы на детей прямо в школе нападают.
"Спящие ячейки" просыпаются, при патронаже лучших "партнеров".
Вопрос: назовем терактом, или бытовой разборкой?
Все комментарии (6)
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