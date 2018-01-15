В Перми неизвестные с оружием напали на школу

На школу № 127 в Перми совершено нападение. По неподтвержденным данным, туда ворвались двое мужчин в масках.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство территориальной безопасности края, пострадали пятеро учеников и учитель. Телеканал РЕН ТВ, в свою очередь, сообщает о восьми пострадавших.

Источники телеканала также заявили, что нападавшие были вооружены ножами, а после нападения в школе начался пожар.

Очевидцы рассказали РБК, что при нападении пострадали учитель и ученики 4Б класса. Учащихся школы после нападения эвакуировали в расположенный поблизости торговый центр «КИТ».

Были ли задержаны нападавшие, на данный момент не сообщается.