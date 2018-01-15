После драки в пермской школе заведено дело о покушении на убийство

По факту нападения на учеников в школе № 127 Мотовилихинского района Перми возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух или более лиц». Об этом сообщает управление Следственного комитета по Пермскому краю.

По последним данным, которые приводит краевое министерство территориальной безопасности, количество пострадавших в результате инцидента увеличилось до 15 человек. Все они с резаными ранами госпитализированы в местные клинические больницы.

Утром 15 января в школе произошла драка между двумя учениками с применением ножей. Школьники и педагоги пытались разнять участников конфликта, в результате чего получили ножевые ранения.

Подозреваемые в нападении задержаны и допрашиваются следственными органами. Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы из здания.

Как сообщили в местном управлении МВД, конфликт в пермской школе № 127 произошел между учащимся и бывшим учеником. По предварительным данным, один из участников драки состоял на учете в психоневрологическом диспансере.