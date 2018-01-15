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После драки в пермской школе заведено дело о покушении на убийство

13:25 15.01.2018
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
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По факту нападения на учеников в школе № 127 Мотовилихинского района Перми возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух или более лиц». Об этом сообщает управление Следственного комитета по Пермскому краю.

По последним данным, которые приводит краевое министерство территориальной безопасности, количество пострадавших в результате инцидента увеличилось до 15 человек. Все они с резаными ранами госпитализированы в местные клинические больницы.

Утром 15 января в школе произошла драка между двумя учениками с применением ножей. Школьники и педагоги пытались разнять участников конфликта, в результате чего получили ножевые ранения.

Подозреваемые в нападении задержаны и допрашиваются следственными органами. Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы из здания.

Как сообщили в местном управлении МВД, конфликт в пермской школе № 127 произошел между учащимся и бывшим учеником. По предварительным данным, один из участников драки состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Темы: Пермь, Проблемы подростков и происшествия с ними, Российские школьники
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Комментарии читателей
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15.01.2018, 17:55
Гость: революционый пингвин

Лихие 90-е - это просто жалкая тень тех времён, когда в боях стенка на стенку сходились сотни пацанов.
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Ну было,сам участвовал гоняли комсу ,фарцовщики дети секретарей , облпотребсоюз всё в руках, секретари на поклон к кладовщику ..списать пропитое, Галя Брежнева женихов искала,Гдлян узбеков гонял, , варенки туфта,видики с имануэль . ... строили мы строили наконец построили.Но тогда были советские ракеты, всех буржуев в пыль можно было....
15.01.2018, 17:54
Гость: Махмут

"Дрались для ребяческого самоутверждения. Били носы, но без ножей и не до смерти."
- Для самоутверждения дрались у себя во дворе. Один на один в кругу без ножей и без серьёзных травм. А когда улица на улицу идёт, там и ножи и заточенные с двух сторон электроды и поджиги и фосфор. Участвовали все кроме ботанов, но те налог платили. Судя по тому, что ты меня во лжи обвиняешь, для тебя это новость полная и не застал ты тех времён.
15.01.2018, 17:41
Гость: было бы интересно знать

Куда ребёнку пойти спортивные и тематические секции все платные!!!
Далеко не у всех родителей есть возможность оплачивать.
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