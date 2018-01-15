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Россия уважает целостность Украины без Крыма, заявил Лавров

15:00 15.01.2018
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Россия уважает границы Украины, которые сложились после воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Ранее депутат от "Единой России" Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами, так как в документе должны быть изменены положения о взаимном признании границ друг друга.

Лавров пояснил, что международные договоры важны, но остаются делом юристов.

"Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Российской Федерацией", — добавил министр.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной — основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

Темы: Россия, Крым, Сергей Лавров, Украина, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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15.01.2018, 23:52
Гость: Историк хренов

В те времена Украины не было.
15.01.2018, 23:43
Гость: Ихтамнет

В Крыму российская военная база стояла и стоит больше 25 лет. Только в Киеве от страха российских военных увидели три года назад.
15.01.2018, 23:35
Гость: домохозяйке

А что, крымчане - это такая нация, которая имеет право на самоопредение? Этак каждая деревня захочет. А , к слову некто Риббентроп тоже уважал целостность Чехословакии без Судет. Чем закончил?
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