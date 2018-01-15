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В ЦИК назвали предельное число кандидатов на выборах президента РФ

18:29 15.01.2018
Выборы в Государственную Думу - 2011 © KM.RU, Кирилл Зыков
Выборы в Государственную Думу - 2011 © KM.RU, Кирилл Зыков
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Избирательный бюллетень на предстоящих выборах президента России будет содержать не более двух десятков кандидатов. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она рассказал, что 16 января ЦИК будет рассматривать вопросы о регистрации уполномоченных представителей трех партий, которые последними выдвинули своих кандидатов.

«Если мы представим, что завтра всех зарегистрируем и все подписи соберут, то в любом случае уже не более 19 кандидатов может быть в бюллетене», - цитирует Памфилову РИА «Новости».

По сведениям агентства, от участия в выборах отказалась кандидат от Российской социалистической партии Ирина Гагитэ.

Пакет документов для выдвижения она подала 11 января. ЦИК нашел в нем ряд недочетов. В частности, не были представлены документы о крупных расходах Гагитэ на себя и ее ребенка. Кроме того, Центризбирком заподозрил фальсификацию документов о проведении региональных конференций. Кандидат не стала дожидаться их перепроверки и сняла свою кандидатуру с выборов.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Центризбирком
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Комментарии читателей
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15.01.2018, 20:38
Гость: 21

Избирательный бюллетень на предстоящих выборах президента России будет содержать не более двух десятков кандидатов.
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хотят от меня отгородица,боятса..
15.01.2018, 19:46
Гость: какая же это "демократия"?

Лишь 20 из сотен и тысяч желающих,
Режим олигархов преступным считающих,
Кто не на словах, а реально готов
Избавить страну от диктата воров???
15.01.2018, 18:39
Гость: что за цырк?

ладно племянница гаранта,но блин прохожие стали заходить в ЦИК зарегистрироваться!
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