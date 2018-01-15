В ЦИК назвали предельное число кандидатов на выборах президента РФ

Избирательный бюллетень на предстоящих выборах президента России будет содержать не более двух десятков кандидатов. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она рассказал, что 16 января ЦИК будет рассматривать вопросы о регистрации уполномоченных представителей трех партий, которые последними выдвинули своих кандидатов.

«Если мы представим, что завтра всех зарегистрируем и все подписи соберут, то в любом случае уже не более 19 кандидатов может быть в бюллетене», - цитирует Памфилову РИА «Новости».

По сведениям агентства, от участия в выборах отказалась кандидат от Российской социалистической партии Ирина Гагитэ.

Пакет документов для выдвижения она подала 11 января. ЦИК нашел в нем ряд недочетов. В частности, не были представлены документы о крупных расходах Гагитэ на себя и ее ребенка. Кроме того, Центризбирком заподозрил фальсификацию документов о проведении региональных конференций. Кандидат не стала дожидаться их перепроверки и сняла свою кандидатуру с выборов.

