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РЖД разрешит детям ездить в поездах без родителей

12:52 16.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Детям старше десяти лет разрешат ездить в поездах дальнего следования без родителей и сопровождающих, рассказал в интервью «Российской газете» глава Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов.

Предполагается, что присматривать за несовершеннолетними во время поездки в поезде будет проводник, который после прибытия на станцию назначения передаст ребенка доверенному лицу, пояснил Иванов.

Услугу сопровождения ребенка в пути, по словам главы ФПК, предполагается ввести уже в текущем году.

По действующим в настоящий момент правилам, ребенок может ездить в поездах дальнего следования только с родителями или сопровождающими. Исключение сделано только для организованных групп детей.

Услугу сопровождения ребенка за отдельную плату предоставляют авиакомпании, как российские, так и иностранные.

Темы: Дети, ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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16.01.2018, 19:25
Гость: По ЕГЭ заканчивал???

Рома ,а где видели или читали ,что при советской власти дети ездили в поездах дальнего следования? Только без дураков.
16.01.2018, 19:18
Гость: B-)

Детям старше десяти лет разрешат ездить в поездах дальнего следования без родителей и сопровождающих,…//
Читай внемательно, ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ , а вы говорите об электричках. И мы катались на ней . А дальнего следования ,только зайцем и то до первой станции ,где нас уже ждали из линейной милиции.
16.01.2018, 18:13
Гость: Гуманитарий

Да пусть ездят, только б за вагоны не цеплялись. Дети наше все. Как говорят в Одессе, зачем нам в награду, такое наказание.
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