РЖД разрешит детям ездить в поездах без родителей

Детям старше десяти лет разрешат ездить в поездах дальнего следования без родителей и сопровождающих, рассказал в интервью «Российской газете» глава Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов.

Предполагается, что присматривать за несовершеннолетними во время поездки в поезде будет проводник, который после прибытия на станцию назначения передаст ребенка доверенному лицу, пояснил Иванов.

Услугу сопровождения ребенка в пути, по словам главы ФПК, предполагается ввести уже в текущем году.

По действующим в настоящий момент правилам, ребенок может ездить в поездах дальнего следования только с родителями или сопровождающими. Исключение сделано только для организованных групп детей.

Услугу сопровождения ребенка за отдельную плату предоставляют авиакомпании, как российские, так и иностранные.