]]> ]]>
Главная В России Новости

Голодец пообещала усилить меры безопасности в школах‍

09:19 16.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Правительство усилит меры безопасности в российских школах после драки на ножах в Перми, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Голодец, первостепенной задачей на данный момент является проведение тщательного расследования инцидента.

«Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу», — прокомментировала ситуацию вице-премьер, добавив, что подобные ситуации не должны повториться на российском пространстве.

В школе № 127 в 10:19 по местному времени (08:19 мск) подрались два подростка, они пустили в ход ножи. Выяснять отношения юноши решили в кабинете, где проходил урок четвертого класса. Педагог и ученики попытались разнять старшеклассников, но в результате сами получили ранения.

В поножовщине пострадали пятнадцать человек. В экстренных службах города рассказали, что трое из них — педагог и двое школьников — находятся в тяжелом состоянии.

У остальных пострадавших зафиксировали "незначительные поверхностные травмы", их направили в краевую детскую больницу.

Темы: Россия, Российские школьники, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.01.2018, 12:05
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Даж не знаю что сказать. Случай вопиющий. С родного ТВ, только и разговоров о воспитании педерастов в швециях да норвегиях. Тока кого ж воспитывают у нас? Семейку урки точно скопом на фарш. Хотя, денег нет, но вы держитесь.
16.01.2018, 11:49
Гость: Изя

Интересно, а американцы знают как врать каждый раз после очередного побоища в американских же учебных заведениях? По сути у всех американских президентов рейтинг ниже плинтуса. Из-за этого, да?
16.01.2018, 11:34
Гость: История быль (первый раз модерация не пропустила)

Москва, средняя школа №..... Внук учится в 6 классе. Буду краток. В начале года в класс пришел новый ученик, трудный подросток. На уроках ведет себя как хочет, всем мешает, учительница ( классная) его боится, одни двойки. В школу носит нож. Отец сидит. Мать героиня, палец в рот не клали. У ребенка справка из психиатрической больницы. Родители в шоке. Попытались на собрании поднять вопрос и написали директору куста школ. Тот отправил бумагу в округ ( Восточный), а сам смылся задним числом в командировку. Из округа прислали комиссию и молодой, но ранний чиновник-менеджер или как их там называют объяснил, что спецшкол сейчас нет ( денег же нет )и таких детей адаптируют в обществе, непосредственно в соответствии с Приказом Минобразования. Психологов в школах у нас нет, на дом два раза в неделю будет приходить преподаватель подтягивать его по успеваемости, после уроков естественно. На родителей наехал почему они сразу в округ написали, а не директору куста, он должен был разбираться сам. Еще посоветовал не дерзить и не грубить мальчику.... И уехал.
Ответственности не несет никто. У мальчика справка. Мать - героиня, за нее весь Собес. Учительнице приказал директор куста. Директору куста приказали в округе. У округа приказ Минобразования. Министру приказал держаться без денег Дмитрий Анатольевич. Работой Дмитрия Анатольевича и правительства в целом доволен Владимир Владимирович. Это Москва. Представляю, что в Омске, Томске, Перми. Впрочем, что в Перми уже знает вся страна.
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.