Голодец пообещала усилить меры безопасности в школах‍

Правительство усилит меры безопасности в российских школах после драки на ножах в Перми, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Голодец, первостепенной задачей на данный момент является проведение тщательного расследования инцидента.

«Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу», — прокомментировала ситуацию вице-премьер, добавив, что подобные ситуации не должны повториться на российском пространстве.

В школе № 127 в 10:19 по местному времени (08:19 мск) подрались два подростка, они пустили в ход ножи. Выяснять отношения юноши решили в кабинете, где проходил урок четвертого класса. Педагог и ученики попытались разнять старшеклассников, но в результате сами получили ранения.

В поножовщине пострадали пятнадцать человек. В экстренных службах города рассказали, что трое из них — педагог и двое школьников — находятся в тяжелом состоянии.

У остальных пострадавших зафиксировали "незначительные поверхностные травмы", их направили в краевую детскую больницу.