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ЦИК проверит нарушения при сборе подписей в поддержку Путина в Кургане

12:32 16.01.2018
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Центральная избирательная комиссия проведет проверку в связи с возможными нарушениями при сборе подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата на президентских выборах, допущенными в Кургане.

Однако, как пишет "Интерфакс" со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину, поскольку подписи аннулированы, эта ситуация никак не отразится на регистрации кандидата.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, собранные в Курганской области на двух режимных заводах в рабочее время. По словам пресс-секретаря избирательного штаба Андрея Кондрашова, на которого ссылается издание, в процедуре сбора подписей были обнаружены нарушения.

"Обращение действительно в ЦИК поступило, дано поручение разобраться, проверить и установить, были ли какие-то нарушения, которые влекут ответственность", - сказала об этом Гришина.

Она подчеркнула, что в соответствии с законодательством, подписи, собранные на рабочих местах, не могут быть зачтены в качестве действительных. "В то же время, если кандидат не представляет данные подписи в ЦИК, то к ним никаких претензий быть не может", - отметила Гришина.

По ее словам, штабы всех кандидатов "очень жестко проверяют подписи, собранные в поддержку претендентов на президентское кресло, тщательно отбраковывают автографы, которые вызывают сомнения".

Гришина добавила, что проверка должна быть проведена в течение 10 дней, "к нарушителям будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством".

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Центризбирком, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.01.2018, 18:52
Гость: Я

за Грудинина - это конец постыдной ораве мздоимцев и олигархов. У кого есть понимание положения России, как международной колонии, то голосуйте за Грудинина, он пошлёт на три буквы вашисттонгский обком. И за шесть лет проведёт индустриализацию быстрее, чем сам Сталин. И мы получим реально новых 25 миллионов рабочих мест и многие специалисты, сбежавшие к натовцам, вернутся домой, в родные пенаты. Это ожидание всего народа даже мелкой и средней отечественной буржуазии. Главное не допустить на выборах разного рода каруселей, не дать нас снова, как лопухов, обмануть. Смена власти - закон демократии. Где нет смены, там диктатура или фашизм.
16.01.2018, 18:46
Гость: похоже что

Курган стал первым претендентом вместо Воронежа. Ну это так в случае чего! )))
16.01.2018, 16:27
Гость: вот так

А Грудинин честный , забыл заявить про своё бабло в иностранном банке ,мол не помню такое , может кто мне счета открыл не спросив , не моё , но от счетов не отказался ,спаибо братаньё за бабки если что поткиньте не против.
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