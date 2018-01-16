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Штаб Путина сообщил о сборе более 1 млн подписей в его поддержку‍

16:10 16.01.2018
Митинг в поддержку Владимира Путина © KM.RU, Кирилл Зыков
Митинг в поддержку Владимира Путина © KM.RU, Кирилл Зыков
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В пользу выдвижения действующего главы государства Владимира Путина в президенты РФ было собрано более миллиона подписей. Об этом сообщил его предвыборный штаб.

«По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.

Как писал портал iz.ru, накануне начал работу предвыборный сайт Владимира Путина. Портал имеет два адреса: putin2018.ru и путин2018.рф. На портале можно ознакомиться с биографией действующего президента, «дневником» его избирательной кампании и списком доверенных лиц.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент идет подготовка встречи Владимира Путина со своими доверенными лицами. Ее точная дата пока неизвестна. Она может состояться после регистрации полного списка доверенных лиц.

Темы: Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.01.2018, 21:45
Гость: Вы

любите хоккей конечно.Сколько раз вы рассраивались,когда наша команда разносила в группе противников с 2х значным счетом,при этом выигрывала у канады,а затем позорно продувала кленовым.Правильно,не раз ,и не два,
Ощо не вечер,господа,ощо не вечер.
Да и голоса то административные.
Знаем мы ваши победы.
16.01.2018, 20:28
Гость: ВВВ

А чё врать-то. Поставной, посредством (К)ПРФ человек. Путину служил верно и предано. В самые тяжёлые годы был его доверенным лицом. Ныне опять жаренным запахло! И вот он снова, на боевом посту!
16.01.2018, 20:25
Гость: ВВВ

Выборы - это игра. Миллион подписей - перебор. Проиграл!
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