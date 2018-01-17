Росгвардия предлагает ужесточить требования к ЧОП

Росгвардия собирается предложить правительству ужесточить требования к частным охранным организациям, которые оказывают услуги для государственных и муниципальных нужд, в том числе по охране школ, пишет РИА Новости.

По мнению представителей организации, в число требований необходимо включить наличие соответствующего опыта, наличие лицензии на охранные услуги, отсутствие в течение года грубых нарушений лицензионных требований и наличие действующего соглашения обеспечения правопорядка, заключенного с органами внутренних дел и территориальными органами Росгвардии.

Отмечается, что сейчас договоры на охрану заключается по принципу дешевизны - «кто меньше на торгах предложил, тот и победил». Однако на практике это приводит к снижению качества предоставляемых услуг и, как следствие, к уровню защищенности объектов.

Данное предложение было внесено в правительство еще в 2017 году, однако оно до сих пор находится на этапе межведомственного согласования.