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Росгвардия предлагает ужесточить требования к ЧОП

09:54 17.01.2018
Фото с сайта tripemco.com
Фото с сайта tripemco.com
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Росгвардия собирается предложить правительству ужесточить требования к частным охранным организациям, которые оказывают услуги для государственных и муниципальных нужд, в том числе по охране школ, пишет РИА Новости.

По мнению представителей организации, в число требований необходимо включить наличие соответствующего опыта, наличие лицензии на охранные услуги, отсутствие в течение года грубых нарушений лицензионных требований и наличие действующего соглашения обеспечения правопорядка, заключенного с органами внутренних дел и территориальными органами Росгвардии.

Отмечается, что сейчас договоры на охрану заключается по принципу дешевизны - «кто меньше на торгах предложил, тот и победил». Однако на практике это приводит к снижению качества предоставляемых услуг и, как следствие, к уровню защищенности объектов.

Данное предложение было внесено в правительство еще в 2017 году, однако оно до сих пор находится на этапе межведомственного согласования.

Темы: Россия, Правоохранительные органы в России, Партия «Справедливая Россия»
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Комментарии читателей
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17.01.2018, 12:11
Гость: Гоша

Поболтают да забудут, капитализм, однако, главное личная нажива каждого и любой ценой. А там хоть трава не расти.
17.01.2018, 11:13
Гость: Отец

Неужели у нас и Росгвардия ныне стала коммерческой организацией и оказывает услуги за деньги?
Раз завела здесь разговор о дешевизне договоров ЧОП на охрану.
17.01.2018, 11:06
Гость: Ray Bloom

Ну да, ЧОПы у них кормушку оттягивают,поэтому и засуетились.
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