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Песков рассказал о здоровье Владимира Путина

14:58 17.01.2018
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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Баллотирующийся на четвертый президентский срок Владимир Путин абсолютно здоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишут «Ведомости».

«Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров и может дать фору многим», — сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о возможности обнародования информации о здоровье Путина по аналогии с отчетами, принятыми в США. Соответствующего отчета, по его информации, Кремль не готовит. «Нашим законодательством обнародование такой информации не предусмотрено», — напомнил представитель Кремля.

Вопрос журналистов пресс-секретарю Путина​ был связан с заявлениями Ронни Джексона, личного врача президента США ​Дональда Трампа. После медосмотра он оценил состояние здоровья главы государства как «очень, очень хорошее». «Я не нашел причин, чтобы думать, что у президента есть какие-то проблемы с психическим здоровьем», — сказал Джексон.

Но врач также отметил, что Трамп любит фастфуд и весит 108 кг. Джексон сообщил, что президент может сесть на диету и увеличить объем физических упражнений.

В марте 2015 года Путин не появлялся на публике около десяти дней, из-за этого появились сообщения, что президент мог заболеть (агентство Reuters, в частности, назвало болезнь причиной отмены его визита в Казахстан). Песков тогда назвал подобные сообщения слухами, вызванными «весенним обострением», и сказал, что президент проводит встречи, в том числе непубличные, а повестка дня «очень напряженная» из-за ситуации в экономике.

Темы: Россия, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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17.01.2018, 21:52
Гость: Пенсионер П.

Кто ж ему скажет-то...
***
Больной при смерти. Врач хочет его утешить:
— Пульс у вас нормальный, сердце и легкие в порядке, температура упала...
— Очень рад, — шепчет больной, — значит, я умираю здоровым...
17.01.2018, 20:59
Гость: байки Пескова

Тот,который сегодня считает себя здоровым тронулся в Крыму,рассказывая всем про зеленых человечиков!Теперь страны мира готовят антидот.
"В этом году Швеция разошлет своим гражданам руководство о том, как вести себя в случае войны с Россией. Об этом говорится в сообщении испанского информационного агентства EFE, опубликованном в газете La Vanguardia.
Сообщается, что примерно 4,7 млн шведских домохозяйств получат обновленный вариант книжки «Если начнется война» (Om kriget kommer) в мае.
Впервые это руководство, которое представляет собой иллюстрированную брошюру, содержащую практические сведения для населения, было разослано шведским гражданам в разгар Второй мировой войны в 1943 году. Оно также продолжает распространяться в годы Холодной Войны.
Правительство объясняет новую публикацию методички тем, что «безопасность в Европе, особенно в ближайшем окружении Швеции», ослабла, говорится в статье.
Несмотря на то что Швеция не является членом НАТО и не граничит с Россией, скандинавское королевство готовится отражать именно русскую агрессию и отвечать ударом на удар, написало ранее издание Tages-Anzeiger".
17.01.2018, 20:10
Гость: косьма

..Чето не шибко то он похож на ядреного сибирского мужика, невзрачный какой то, плешивый, морда ботоксом, протезы зубные; вон и супруга он него ушла, от ядреных не ужодят.
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