Песков рассказал о здоровье Владимира Путина

Баллотирующийся на четвертый президентский срок Владимир Путин абсолютно здоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишут «Ведомости».

«Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров и может дать фору многим», — сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о возможности обнародования информации о здоровье Путина по аналогии с отчетами, принятыми в США. Соответствующего отчета, по его информации, Кремль не готовит. «Нашим законодательством обнародование такой информации не предусмотрено», — напомнил представитель Кремля.

Вопрос журналистов пресс-секретарю Путина​ был связан с заявлениями Ронни Джексона, личного врача президента США ​Дональда Трампа. После медосмотра он оценил состояние здоровья главы государства как «очень, очень хорошее». «Я не нашел причин, чтобы думать, что у президента есть какие-то проблемы с психическим здоровьем», — сказал Джексон.

Но врач также отметил, что Трамп любит фастфуд и весит 108 кг. Джексон сообщил, что президент может сесть на диету и увеличить объем физических упражнений.

В марте 2015 года Путин не появлялся на публике около десяти дней, из-за этого появились сообщения, что президент мог заболеть (агентство Reuters, в частности, назвало болезнь причиной отмены его визита в Казахстан). Песков тогда назвал подобные сообщения слухами, вызванными «весенним обострением», и сказал, что президент проводит встречи, в том числе непубличные, а повестка дня «очень напряженная» из-за ситуации в экономике.