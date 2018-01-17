ВЦИОМ опубликовал рейтинг поддержки кандидатов в президенты

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составил рейтинги кандидатов в президенты.

Декларируемая явка на выборах, по данным 11-15 января 2018 г., составляет 70% (такова доля россиян, изъявляющих определенную готовность принять участие в выборах президента России в марте 2018 г., - ответ «точно приму»). Еще 11% заявляют о потенциальной готовности (ответ «скорее приму»). Пока не решили, пойдут голосовать или нет, 12% опрошенных.

Отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах, по данным опросов 11-15 января, готовы 73,2% россиян. За Павла Грудинина и Владимира Жириновского могут проголосовать по 6,1% от общего числа избирателей. За Ксению Собчак – 1,2%, за Григория Явлинского – 0,8%, за Бориса Титова – 0,3%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11-15 января 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 5000 респондентов.

Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



* до 25-27 декабря в списке кандидатов стоял Геннадий Зюганов. Изображение с сайта wciom.ru