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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поддержки кандидатов в президенты

17:01 17.01.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составил рейтинги кандидатов в президенты.

Декларируемая явка на выборах, по данным 11-15 января 2018 г., составляет 70% (такова доля россиян, изъявляющих определенную готовность принять участие в выборах президента России в марте 2018 г., - ответ «точно приму»). Еще 11% заявляют о потенциальной готовности (ответ «скорее приму»). Пока не решили, пойдут голосовать или нет, 12% опрошенных.

Отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах, по данным опросов 11-15 января, готовы 73,2% россиян. За Павла Грудинина и Владимира Жириновского могут проголосовать по 6,1% от общего числа избирателей. За Ксению Собчак – 1,2%, за Григория Явлинского – 0,8%, за Бориса Титова – 0,3%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11-15 января 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 5000 респондентов.

Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)


* до 25-27 декабря в списке кандидатов стоял Геннадий Зюганов. Изображение с сайта wciom.ru

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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17.01.2018, 21:55
Гость: 73 процента это

за пенсию в 8тыщ,за бензин за 50р за литр,за безработицу и платную медицину и образование,за непомерные налоги и штрафы,за 150 место в мире,за жирного чубайса и за либеральное правительство?
17.01.2018, 21:45
Гость: остапы и мыколы

всё жизнь были для России балансы, а КПРФ сейчас наберает силы потому как всегда были за справедливость и нашу страну против жуликов и воров!
17.01.2018, 21:21
Гость: Настоящий патриот

Вранье криптотроцкистов! зА гРУДИНИНА СТО ПРОЦЕНТОВ!
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