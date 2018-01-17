В Госдуму внесут законопроект о легализации частных военных компаний

На рассмотрение Госдумы в ближайшее время будет внесен законопроект, легализующий частные военные компании.

Об этом рассказал RT первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Документ, по его словам, будет внесен в Госдуму в течение месяца.

В числе прочего, рассказал он, в документе планируется прописать ограничения для частных военных кампании — им запретят нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.

О необходимости создания законодательной базы для защиты россиян, работающих в частных военных компаниях, 15 января заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

Законопроекты, легализующие деятельность частных военно-охранных компаний, как минимум дважды вносились на рассмотрение Госдумы — в 2012 и 2014 годах. Законопроекты были отклонены как противоречащие Конституции.

Официально создание и участие в частных военных компаниях в России в настоящий момент подпадает под действие статьи Уголовного кодекса «наемничество».

Неоднократно сообщалось об участии россиян, работающих в частных военных компаниях, в боевых действиях в Сирии. Наиболее часто упоминалась ЧВК «Вагнер». По данным Reuters, за 9 месяцев 2017 года в Сирии погибли более 130 россиян, не являющихся действующими российскими военнослужащими. По версии агентства, речь идет о сотрудниках частных военных компаний. Также несколько раз сообщалось о попавших в плен россиянах, работавших в ЧВК.