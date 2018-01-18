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ФСБ РФ разработала новые основы государственной пограничной политики

12:30 18.01.2018
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Территориальные притязания и попытки проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских организаций названы в числе главных угроз национальной безопасности РФ в подготовленном ФСБ России проекте президентского указа "Основы государственной пограничной политики РФ", пишет "Интерфакс".

"Основными угрозами национальным интересам и безопасности Российской Федерации в пограничном пространстве являются: территориальные притязания ряда иностранных государств к РФ; попытки проникновения на территорию РФ членов международных террористических и экстремистских организаций, участников незаконных вооруженных формирований; наличие вблизи государственной границы РФ очагов социально-политической и военной напряженности, связанные с ними риски возникновения пограничных инцидентов", - отмечается в размещенном на сайте ФСБ проекте указа президента РФ по основам государственной пограничной политики страны.

В числе угроз в документе также обозначены сохраняющиеся предпосылки к дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничной территории РФ на почве неразрешенности социально-экономических проблем, религиозно-этнических противоречий и сепаратистских проявлений среди населения приграничной территории, возрастание рисков экономической и демографической экспансии отдельных районов на приграничной территории РФ, из-за низкой заселенности и уровня социально-экономического развития, а также транспортной изоляции, попытки расхищения природных ресурсов РФ, деятельность трансграничной организованной преступности.

Кроме того, в качестве угроз указывается криминализация населения приграничной территории, связанная с организацией незаконной миграции, контрабандным перемещением через госграницу РФ оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ, а также материальных и культурных ценностей.

В документе отмечается, что динамично развивающиеся приграничные территории сопредельных государств, рост численности населения и ограниченные возможности по удовлетворению растущих потребностей "формируют у определенной его части стремление пересмотреть существующие между государствами границы".

"Данное стремление стимулируется незавершенностью международно-правового оформления отдельных участков государственной границы РФ и попытками ряда иностранных государств оспорить правомерность ранее заключенных межгосударственных соглашений о ее прохождении", - говорится в документе.

В этой связи в числе главных задач государственной пограничной политики РФ названы: выявление и нейтрализация угроз суверенитету территориальной целостности РФ; предотвращение возникновения вооруженных конфликтов и пограничных инцидентов на государственной границе РФ; обеспечение комфортных условий для пересечения госграницы.

В проекте указа подчеркивается, что РФ не имеет территориальных претензий к другим государствам, отвергает любые территориальные притязания, "допускает возможность изменения прохождения государственной границы РФ на законной (правомерной) основе с учетом интересов договаривающихся сторон при соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ".

Согласованная пограничная политика государств СНГ рассматривается Россией как важный механизм обеспечения национальной безопасности, консолидации межгосударственных усилий по защите общих и национальных интересов на внешних границах государств СНГ, а также совместному противодействию транснациональным угрозам пограничной безопасности.

Подготовленный проект президентского указа должен заменить действующие в настоящее время основы пограничной политики РФ, которые были утверждены 5 октября 1996 года.

Темы: Россия, Погранично-визовые вопросы в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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18.01.2018, 18:03
Гость: Не оправдали надежд

Все прогрессивное население РФ "свято верило" что все террористы пробираются в РФ исключительно через Сирию. И там их встречают борцы с терроризмом, а контора говорит оказывается есть и другие пути. Во как...
18.01.2018, 16:11
Гость: Велес.

Особенно радует про незаконную миграцию? А разве не эта власть троцкистов сама уже долгие годы зазывает полчища полуграмотных лохов в страну, бубнит про многонациональность и толерантность.
Разве не эта власть всячески пытается нивелировать численность русских? Разве не эта власть пытается исжить русское самосознание из нашего народа?
18.01.2018, 16:05
Гость: кадет

А кто у нас отвечает за реформу в пограничной политике? Финкельштейн?
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