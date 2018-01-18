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В Москве появится памятник писателю Солженицыну

15:24 18.01.2018
Фото Evstafiev с сайта wikimedia.org
Фото Evstafiev с сайта wikimedia.org
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Коллектив под руководством скульптора, народного художника России Андрея Ковальчука создаст памятник писателю Александру Солженицыну в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе Союза архитекторов России по итогам Всероссийского конкурса на памятник А.Солженицыну, передает Агентство городских новостей «Москва».

Второе место в конкурсе заняла работа молодого авторского коллектива в составе скульптора Кирилла Чижова и архитекторов Александры Дроновой и Сергея Рожкова. Третье место присуждено проекту президента Российской академии художеств Зураба Церетели.

Ковальчук - автор памятников Александру III в Ливадии, Николаю II в Белграде, мемориала памяти жертв Чернобыльской трагедии на Митинском кладбище в Москве и многих других.

Для победителей конкурса предусмотрены премии: за первое место - 250 тыс. руб. и право реализации проекта; за второе место - 200 тыс. руб.; за третье место - 150 тыс. руб. Памятник планируется установить на ул. Александра Солженицына в Москве, в сквере между д. 11 и д. 13.

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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18.01.2018, 22:37
Гость: Или другой вариант

Идет зэк в телогрейке с полным ведром... (персонаж "Один день Ивана Денисовича")
18.01.2018, 22:36
Гость: гены особенные. Крокодила Гены.

Взводный наш, Тото, рисовать умел хорошо. Домики рисовал, площадки детские. И после войны стал архитектором. Целый микрорайон отстроили по его проекту - и домики, и площадки. И газоны, газоны кругом, всё в зелени.
Там он и пасся четыре года. Оказалось. Да. Раз в месяц выходил, ложился на газон, и никто его не видел. И дети на площадке играют. А к вечеру расходятся. А кто последний уходил - тот не доходил. Да.
Я для себя так решил: раз уж такое дело, нужно такую работу найти, где это не возбраняется. Лучше даже, чтобы поощрялось.
Охранник - самое то.
Месяца не проходит, чтобы молоденькое не ломанулось мимо старого глупого крокодила в дверь. За забытым пропуском, например. Молоденькие, они часто пропуска забывают.
А у меня - инструкция.
И премию потом дают.
И всем хорошо.
Да."
18.01.2018, 22:27
Гость: Алевтина

Было бы странно,если бы ставленники Чубайса поставили памятник генералу Карбышеву или знаменитой поэтессе-фронтовичке Юлии Друниной.У тех,кто грабит общество и страну - свои "герои".
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