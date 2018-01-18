В Москве появится памятник писателю Солженицыну

Коллектив под руководством скульптора, народного художника России Андрея Ковальчука создаст памятник писателю Александру Солженицыну в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе Союза архитекторов России по итогам Всероссийского конкурса на памятник А.Солженицыну, передает Агентство городских новостей «Москва».

Второе место в конкурсе заняла работа молодого авторского коллектива в составе скульптора Кирилла Чижова и архитекторов Александры Дроновой и Сергея Рожкова. Третье место присуждено проекту президента Российской академии художеств Зураба Церетели.

Ковальчук - автор памятников Александру III в Ливадии, Николаю II в Белграде, мемориала памяти жертв Чернобыльской трагедии на Митинском кладбище в Москве и многих других.

Для победителей конкурса предусмотрены премии: за первое место - 250 тыс. руб. и право реализации проекта; за второе место - 200 тыс. руб.; за третье место - 150 тыс. руб. Памятник планируется установить на ул. Александра Солженицына в Москве, в сквере между д. 11 и д. 13.