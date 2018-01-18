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В Москве проведут референдум по объединению районов Марьино и Люблино

12:50 18.01.2018
Флаг Люблино. Фото с сайта interflag.ru
Флаг Люблино. Фото с сайта interflag.ru
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В сентябре в Москве может состояться референдум по слиянию двух муниципальных округов — Марьино и Люблино, пишет ТАСС.

Ранее планировалось, что референдум будет проведен 18 марта в день выборов президента России. По мнению активистов, это позволило бы охватить наибольшее количество жителей районов.

Однако процедура проведения подобного референдума оказалась сложнее, нежели предполагали активисты. «Сначала регистрация, затем проверка на соответствие названия вопроса референдума с законом города Москвы и федерального законодательства. После этого надо открывать банковский счет, изготовить подписные листы, собрать подписи», - отмечают они.

Сейчас планируется, что референдум будет проведен одновременно с выборами мэра Москвы. Дата референдума будет окончательно определена после прохождения всех согласовательных процедур.

Инициаторы объединения районов считают, что это будет способствовать экономии, так как в результате слияния сократится чиновничий аппарат.

Темы: Москва, Общественно-политическая жизнь в России, Общественное мнение
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.01.2018, 19:08
Гость: demos

А потом, по итогам народного референдума, присоединятся к Швейцарии.)
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