Как капитана Золотарёва вышибли из армии за обращение к Путину

Интернет-сообщества взбудоражил ролик капитана Алексея Золотарева, в котором он продублировал свое обращение к Путину

И присовокупил к ролику запись телефонного разговора с майором Андреем Елизаровым, в котором последний угрожал расправой как самому Золотареву, так и его жене, и детям.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Посмотреть ролик можно на канале Youtube: Капитану Российской Армии обещают заживо сжечь его малолетних детей за противодействие коррупции.

Скажем сразу: ролик возымел намного больший эффект, чем обращение к президенту. По крайней мере, в Москве начались некоторые шевеления по данному вопросу.

Решили задать вопросы и мы. Причем обеим сторонам, хотя, конечно, ролик капитана хоть и зацепил, но оставил после себя несколько вопросов.

И начали мы изучение предмета с разговора с автором, Алексеем Золотаревым.

Для начала скажем пару слов о своем собственном мнении. Хотите верьте, хотите не верьте, но не показался нам капитан Золотарев неким подлецом-скандалистом, желающим опорочить всех вокруг себя или обиженным на то, что с ним не поделились в некоей коррупционной схеме.

Наоборот.

В части, где служил до недавнего времени Золотарев, а это теперь мотострелковая дивизия, дислоцирующаяся в городе Валуйки, что в Белгородской области, произошли события, которые пришлись не по душе капитану. Это бывает.

Золотарев пробовал решить это в рамках обычной субординации и своего понимания ситуации, но натолкнулся на непонимание со стороны своего начальства. Всех все устраивало. И тогда Алексей решил обратиться к своему высшему начальству. То есть к верховному главнокомандующему.

Наверное, это была стратегическая ошибка.

По крайней мере, в качестве ответа пришла обычная формулировка из АП. Как и тысячам таких же подателей. Параллельно такие же письма ушли в Генеральную прокуратуру, ФСБ, Следственный комитет.

Реакции не было никакой, на искателя правды начали посматривать косо. Ну, как обычно смотрят на тех, кому больше других надо.

Когда пришло время перевести Золотарева на другую должность и в другое место, наверное, все вздохнули с облегчением. Золотарев ждал нового назначения, и вроде бы всех все устраивало.

Но в итоге начался совсем иной спектакль, целью которого стало удаление капитана Золотарева из армии.

Для этого прибыла целая комиссия из округа. Золотарев дал показания этой комиссии. После чего в части началась форменная травля.

Психолог из ЗВО Ярутина Наталья Ивановна провела беседу с Золотаревым, в которой рекомендовала принести извинения командованию и признать свою неправоту. Золотарев отказался это сделать, считая себя полностью правым. Ярутина предложила заняться поисками хорошего адвоката.

И в мае прошлого года было заведено уголовное дело. Золотареву вменили в вину то, что на протяжении 6 месяцев он отсутствовал в части и не выходил на службу.

Небольшое лирическое отступление.

Самое примечательное, что, уже работая над материалом, я попытался получить некоторые комментарии от сведущих людей из округа. Удивило, что люди реально верят в то, что Золотарев действительно полгода где-то ошивался, то ли в загуле, то ли в запое. Мне об этом было сказано с изрядной долей уверенности.

У меня тогда автоматически возникает вопрос в компетентности командиров Золотарева. Это же нонсенс какой-то: человек полгода где-то шатается, всем на это плевать, и только когда капитан, нарисовавшись через 6 месяцев, нетвердой рукой пишет рапорт на другую должность, до всех вдруг дошло: непорядок. И начались телодвижения.

Как становится понятно, это дело принесет еще немало сюрпризов… Но вернемся в Валуйки.

А в Валуйках тем временем шло лихорадочное заметание следов. Люди, причастные к рапортам Золотарева, в срочном порядке переводились, увольнялись и так далее.

В конечном итоге все свелось к противостоянию капитана Золотарева и майора Елизарова, начальника одной из дивизионных служб. Майор, не мудрствуя лукаво, начал угрожать капитану. А Золотарев записал угрозы в свой адрес.

Пока шло суть да дело, Золотарев успел оспорить свое увольнение и добиться восстановления в армии.

Но ничего, на него быстренько завели второе дело.

Кстати, о чистоплотности тех, кто все это затеял, говорит таинственное исчезновение личной карточки Золотарева. С кучей благодарностей (в том числе и за участие в программе ликвидации химоружия), с наградами и поощрениями. Вместо нее появилась другая, где на скорую руку накарябали 4 выговора и предупреждение о неполном служебном соответствии.

Обо всех противозаконных действиях в рамках уголовных дел мы с удовольствием поговорим чуть позже, когда закончится делопроизводство по второму делу, выделенному из первого, уже выигранного Золотаревым в Курском окружном военном суде.

А. Золотарев: «Следствие было весьма корявым. Доказательства моей виновности в основном базируются на показаниях свидетелей. Свидетелями занимался капитан Кашкаров, который всеми правдами и неправдами «убедил» многих. Прокуратура подписала дело, не вникая в подробности, и тогда, опасаясь, что и суд будет такой же, я снова обратился в АП».

«Я пробовал беседовать со следователем Кашкаровым, говорил ему, что буду жаловаться на то, что он запугивает свидетелей. «Хоть на прямую линию Путину иди» — вот такой был ответ».

В целом же история удивляет количеством подделанных документов и искаженных показаний свидетелей.

Тем не менее, капитан Золотарев не считает себя лжецом и выдумщиком и готов идти до конца в этом деле. Несмотря на то, что в его отношении светят изрядные емкости лжи и обвинений.

Но так как майор Елизаров, который по словам Золотарева, покрывал и продолжает покрывать все то, о чем писал капитан верховному, продолжает служить в той же должности, Алексей уверен, что многое еще впереди.

Капитана Золотарева многие в части считают крысой и доносчиком. Между тем все приведенные капитаном факты и доказательства, как это ни странно, не вышли за пределы армии.

Золотарев убежден, что поднятые им проблемы должны решаться только внутри армии. И ни в коем случае не могут стать достоянием «широких масс». Здесь дело идет не о однодневном внимании к своей персоне, а о вопросах безопасности страны.

Мы целиком и полностью поддерживаем Алексея в этом вопросе. Потому и заостряем внимание читающих именно на последствиях, а не на причинах. Считаем, что причины, побудившие капитана написать письма во все инстанции, надо решать так. Внутри и без лишней огласки.

Именно это будет сделано на пользу нашим вооруженным силам. Остальное пока может стать именно дискредитацией, не более того.

Более того, мы продолжим следить за развитием ситуации, более того, когда в соответствии с решением суда Алексей Золотарев вернется к месту службы в город Валуйки, мы планируем встретиться с ним лично и поговорить еще раз. Надеемся, с этим проблем не возникнет.

Более того, мы попробуем получить хоть какие-то комментарии от представителей Западного военного округа. Хотя нас уже предупредили, что это будет весьма непросто. И разрешение надо будет получать на самом верху. Но мы попробуем.

Так что продолжение этой странной на первый взгляд и довольно дикой истории непременно будет.

Пока что мы желаем Алексею Золотареву спокойствия и выдержки. Надеемся, что вторую сторону нам тоже удастся услышать, но пока нам кажется, что дело, которое затеял капитан Золотарев, нельзя назвать нечестным. Капитан действовал исключительно на благо, в соответствии с воспитанием и пониманием чести.

По крайней мере, об этом говорят многие факты, приведенные Золотаревым.

Автор: Роман Скоморохов, Роман Кривов