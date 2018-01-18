Сотрудники СКР требовали $5 млн за освобождение криминального авторитета

На взятки высокопоставленным сотрудникам СКР за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец) — ближайшего сподвижника вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) — летом 2016 года было выделено не $500 тыс., как предполагалось ранее, а ровно в десять раз больше. Как установила ФСБ, тогдашний начальник главка СКР Михаил Максименко потребовал за освобождение Итальянца $5 млн.

Как стало известно «Коммерсанту» от близкого к расследованию источника , Захарий Калашов, уголовное дело которого о вымогательстве 8 млн руб. у владелицы ресторана Elements Жанны Ким слушается сейчас в суде, прямого отношения к этому преступлению не имел. Инициатором жестких переговоров с госпожой Ким и случившейся вслед за ними перестрелки 14 декабря 2015 года, по версии следствия, стал ближайший сподвижник вора Андрей Кочуйков. Последовавший затем арест Итальянца Шакро принял близко к сердцу и приказал своим подручным найти возможность повлиять на следствие и добиться освобождения соратника из-под стражи.

Люди из ближайшего окружения вора в законе обратились за помощью к крупным коммерсантам, которым Шакро в разное время помогал решать проблемы с криминалитетом. Те сразу откликнулись на призыв, собрав общими усилиями порядка $5 млн. Такую сумму, по данным участников схемы, запросил у них тогдашний начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко. За эти деньги Максименко, возглавлявший не только главк, но и службу безопасности главы СКР Александра Бастрыкина, якобы пообещал решить все вопросы со следствием, подразделениями внутреннего процессуального контроля и руководством комитета.

До того как в ситуацию вмешались сотрудники ФСБ, представители Шакро успели передать в комитет только два транша на общую сумму около $1 млн.

Первый транш в размере $500 тыс. Михаилу Максименко, как полагает следствие, поступил от владельца сети ресторанов Олега Шейхаметова. Бизнесмен в ресторане Новинского пассажа передал коробку с деньгами бывшему полковнику МВД Евгению Суржикову, возглавлявшему в последнее время один из подконтрольных Шакро ЧОПов, а тот передал ее своему приятелю, замглавы УСБ СКР Денису Богородецкому. Последний, считает следствие, отнес взятку своему начальнику Александру Ламонову, от которого она и поступила господину Максименко, который, по данным следствия, взял себе лишь $400 тыс., а $100 тыс. вернул Ламонову, чтобы тот разделил комиссионные между всеми посредниками, что и было сделано.

Впоследствии Шейхаметов избежал уголовного преследования, поскольку явился с повинной.

Обвинение в получении взятки по этому эпизоду предъявлено и бывшему замглавы столичного ГСУ СКР Денису Никандрову, который, по версии следствия, непосредственно курировал процедуру переквалификации обвинения Итальянцу на более мягкую статью УК. Сам он утверждал, что участвовал в коррупционной схеме только из страха — он якобы опасался, что Михаил Максименко в случае отказа воспрепятствует его карьере в СКР. Однако сотрудники ФСБ ему, видимо, не поверили — вчера Мосгорсуд продлил ареста Никандрова на два месяца.

На освобождение Итальянца €500 тыс. передал и крупный девелопер Дмитрий Смычковский, проживающий сейчас в США (он объявлен в международный розыск). По данным следствия, деньги бизнесмен передавал через тех же посредников.

По данным «Коммерсанта», из показаний обвиняемых и материалов их оперативной разработки следует, что помимо Шейхаметова и Смычковского деньги на освобождение Итальянца предоставили еще как минимум три крупных бизнесмена. Сотрудничать со следствием они не хотят, а принудить их к этому ФСБ не может: предполагаемые взяткодатели либо скрываются за границей, либо обладают особым юридическим статусом и поэтому неприкосновенны.

