Всех контролеров пригородных электричек Москвы оснастят видеорегистраторами

Кассиров-контролеров пригородных электропоездов Москвы оснастят видеорегистраторами, сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, это позволит сократить количество конфликтных ситуаций, повысить дисциплину сотрудников, а при возникновении спорных ситуаций можно будет восстановить хронологию событий.

Отмечается, что первые видеорегистраторы получили порядка 160 сотрудников в 2017 году. В январе планируется обеспечить еще 280 контролеров-кассиров. «В 2018 году Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует обеспечить регистраторами всех кассиров-контролеров компании, работающих на Московском транспортном узле», - отмечают в компании.

ЦППК — крупнейший перевозчик пассажиров среди пригородных пассажирских компаний России. Парк поездов компании насчитывает более 530 единиц, включая 86 собственных электропоездов, эксплуатируемых на территории Москвы, Московской и прилегающих областей.