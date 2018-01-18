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Всех контролеров пригородных электричек Москвы оснастят видеорегистраторами

13:29 18.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Кассиров-контролеров пригородных электропоездов Москвы оснастят видеорегистраторами, сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, это позволит сократить количество конфликтных ситуаций, повысить дисциплину сотрудников, а при возникновении спорных ситуаций можно будет восстановить хронологию событий.

Отмечается, что первые видеорегистраторы получили порядка 160 сотрудников в 2017 году. В январе планируется обеспечить еще 280 контролеров-кассиров. «В 2018 году Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует обеспечить регистраторами всех кассиров-контролеров компании, работающих на Московском транспортном узле», - отмечают в компании.

ЦППК — крупнейший перевозчик пассажиров среди пригородных пассажирских компаний России. Парк поездов компании насчитывает более 530 единиц, включая 86 собственных электропоездов, эксплуатируемых на территории Москвы, Московской и прилегающих областей.

Темы: Московская область, Железнодорожный транспорт в России
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Комментарии читателей
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18.01.2018, 20:45
Гость: Гитлер

тоже расстреливал зайцев.
18.01.2018, 20:44
Гость: Да чего там

Выдать им калаши.
18.01.2018, 15:32
Гость: Хмы

И во что это обойдется рядовым пассажирам ж\д транспорта?
Помню в СССРе сезонка на месяц стоила столько, что окупалась за четыре поездки туда и обратно. Билет до Москвы стоил 35 коп., сезонка на месяц 2руб.80коп. Контролёров не было на каждой платформе, в поездах они толпами не бродили и страшно подумать ни где не было турникетов за бешеные доллары.
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