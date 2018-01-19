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На мэра Махачкалы завели уголовное дело

15:03 19.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Мусаев, по версии следствия, продал коммерческой компании за 1 миллион рублей участок, реальная стоимость которого превышает 81 миллион рублей.

Сведений о задержании Мусаева пока не поступало. По данным «Кавказского узла», дома у Мусаева и в администрации Махачкалы идут обыски. Издание отмечает, что дело о превышении полномочий в махачкалинской администрации было заведено в начале декабря 2017 года.

По данным ведомства, в марте 2016 года Мусаев, зная, что земельный участок площадью около 17,5 тыс. кв. метров, расположенный в Махачкале, является собственностью республики, превышая свои должностные полномочия, незаконно подписал постановление о предоставлении этого участка в собственность ОАО «АСПК» за сумму в размере 1,1 млн рублей.

Муса Мусаев возглавляет Махачкалу с 2015 года. Мусаев — не единственный мэр Махачкалы, обвиненный в уголовных преступлениях. В 2015 году бывший руководитель города Саид Амиров был приговорен к пожизненному заключению за организацию теракта. Амиров был мэром столицы Дагестана с 1998 по 2013 годы.

Темы: Россия, Дагестан, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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19.01.2018, 18:14
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

«Мусаев — не единственный мэр Махачкалы, обвиненный в уголовных преступлениях»
Неправильно написано. Надо так: - «{Совершенно любая фамилия} — не единственный мэр {Совершенно любой населённый пункт}, НЕ обвиненный в уголовных преступлениях»
19.01.2018, 16:01
Гость: Черномырдизм

- Сроду такого не было, и опять то же самое.
19.01.2018, 15:05
Гость: Патриот России

\ Мусаев, по версии следствия, продал коммерческой компании за 1 миллион рублей участок, реальная стоимость которого превышает 81 миллион рублей.
Значит не тому продал!
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