На мэра Махачкалы завели уголовное дело

В отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Мусаев, по версии следствия, продал коммерческой компании за 1 миллион рублей участок, реальная стоимость которого превышает 81 миллион рублей.

Сведений о задержании Мусаева пока не поступало. По данным «Кавказского узла», дома у Мусаева и в администрации Махачкалы идут обыски. Издание отмечает, что дело о превышении полномочий в махачкалинской администрации было заведено в начале декабря 2017 года.

По данным ведомства, в марте 2016 года Мусаев, зная, что земельный участок площадью около 17,5 тыс. кв. метров, расположенный в Махачкале, является собственностью республики, превышая свои должностные полномочия, незаконно подписал постановление о предоставлении этого участка в собственность ОАО «АСПК» за сумму в размере 1,1 млн рублей.

Муса Мусаев возглавляет Махачкалу с 2015 года. Мусаев — не единственный мэр Махачкалы, обвиненный в уголовных преступлениях. В 2015 году бывший руководитель города Саид Амиров был приговорен к пожизненному заключению за организацию теракта. Амиров был мэром столицы Дагестана с 1998 по 2013 годы.