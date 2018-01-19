Россия уничтожит две крупнейшие в мире атомные подлодки

Россия утилизирует две самые большие атомные подлодки в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в судостроительной отрасли.

Речь идет о подводных лодках проекта 941 (шифр «Акула») «Архангельск» и «Северсталь». Отмечается, что они уже выведены из боевого состава ВМФ России.

«В отношении двух АПЛ «Северсталь» и «Архангельск» принято решение об их утилизации. Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ РФ», - цитирует агентство слова своего информатора.

Планируется, что «Росатом» их утилизирует после 2020 года.

АПЛ проекта 941 считаются самыми большими атомными подводными лодками в мире. Полное водоизмещение — 49,6 тысячи тонн, длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра. Всего было построено шесть таких крейсеров. Сейчас в составе ВМФ находится единственная АПЛ этого проекта «Дмитрий Донской», которая была принята в боевой состав Северного флота в 1981 году. Лодка более десяти лет проходила ремонт, модернизацию и переоборудование на «Севмаше» для испытаний нового ракетного комплекса «Булава».