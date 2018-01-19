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Россия уничтожит две крупнейшие в мире атомные подлодки

11:43 19.01.2018
АПЛ проекта 941 «Акула». Фото с сайта wikipedia.org
АПЛ проекта 941 «Акула». Фото с сайта wikipedia.org
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Россия утилизирует две самые большие атомные подлодки в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в судостроительной отрасли.

Речь идет о подводных лодках проекта 941 (шифр «Акула») «Архангельск» и «Северсталь». Отмечается, что они уже выведены из боевого состава ВМФ России.

«В отношении двух АПЛ «Северсталь» и «Архангельск» принято решение об их утилизации. Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ РФ», - цитирует агентство слова своего информатора.

Планируется, что «Росатом» их утилизирует после 2020 года.

АПЛ проекта 941 считаются самыми большими атомными подводными лодками в мире. Полное водоизмещение — 49,6 тысячи тонн, длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра. Всего было построено шесть таких крейсеров. Сейчас в составе ВМФ находится единственная АПЛ этого проекта «Дмитрий Донской», которая была принята в боевой состав Северного флота в 1981 году. Лодка более десяти лет проходила ремонт, модернизацию и переоборудование на «Севмаше» для испытаний нового ракетного комплекса «Булава». 

Темы: Россия, Российский Военно-морской флот
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Комментарии читателей
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19.01.2018, 23:21
Гость: алекс

Решение об утилизации наверно связано с эффективными утилизаторами! Любят эффективно утилизировать.Например у нас в городе эффективно утилизировали три крупных предприятия общесоюзного значения в СССР и на закуску городской трамвай.Тупо сдали в металлолом.И это не во времена ЕБН а уже во времена ВВП!
19.01.2018, 21:40
Гость: алекс

А F-22 на своей взлетке не горел? А пилоты в нем не задыхались? А F-104 не скажете почему сами пиндосы обозвали-"вдоводел"? Прямо так по русски и сказали видумейкер фак его мазер! А условно видимо-невидимый F-35 по цене равного по весу слитка золота,с посредственными ЛТХ,весьма и весьма посредственными, и это на замену F-22 который еще дороже!!Вся тактика воздушно-пиндосного (а так же наземного и морского боя)сводится к тому что бы стрельнуть из далека и свалить в кусты! А может быть такая тактика не сработает как и во Вьетнаме? А индусы,они такие "индусы" я вам доложу.
19.01.2018, 20:24
Гость: старик

Намедни в Индии произошло очередное ЧП с очередным российским истребителем. На сей раз аварию потерпел МиГ-29К ВМС Индии, пилот которого при посадке потерял управление многотонной машиной и выкатился за пределы ВПП, после чего истребитель успешно сгорел.

Казалось бы, технические неполадки, с кем не бывает? Однако, в случае с российской техникой на службе Вооруженных сил Индии, главного покупателя продукции высокодуховного ВПК, эти неполадки уже давно стали дичайшей закономерностью. Ситуация же с такой машиной как МиГ-29К это, к тому же, не просто очередное ЧП, а очередной повод поставить крест на закупках российской авиатехники для нужд как ВВС так и ВМС этой страны.
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