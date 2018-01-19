Создан Народный штаб в поддержку стратегического курса Владимира Путина

17 января 2018 года в Москве на собрании патриотической общественности был создан «Народный штаб в поддержку стратегического курса кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».

О своем участии в работе штаба уже заявили более 200 общественных организаций России: научных, культурных, семейно-родительских, православно-патриотических, информационных, экспертно-аналитических, ветеранских, спортивных, военно-патриотических и др.

Сопредседателями «Народного штаба» избраны председатель организационного комитета «Российской партии «Центр» Рязанов Александр Иванович; сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный Собор» Кассин Олег Юрьевич, председатель женского православно-патриотического общества, председатель Фонда по постановке памятника Патриарху Гермогену Ананьина Галина Васильевна.

По итогам первого учредительного заседания «Народного штаба» было решено приступить к созданию широкой сети региональных народных штабов по всей Российской Федерации, а также принято следующее заявление:

«Мы, участники «Народного штаба в поддержку стратегического курса кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», признаем особую важность консолидации общества вокруг сильного лидера, поддерживаем лозунг избирательного штаба Владимира Владимировича Путина «Сильный президент – сильная Россия» и намерены придать стартовавшей предвыборной кампании всенародный характер.

Сложившаяся в настоящее время в стране обстановка характеризуется высокой социальной напряженностью, политической противоречивостью и явным желанием коллективного Запада комплексно стратегически повлиять на ход выборов с целью дестабилизации и изменения всего жизнеустройства в России. В этих условиях первоочередную значимость приобретают широкое объединение всех социальных групп и слоёв, а также масштабное усиление общественной активности в поддержку стратегического курса народного кандидата на пост Президента Российской Федерации В.В.Путина.

Серьёзную обеспокоенность патриотической общественности вызывает колоссальный разрыв в доходах между бедными и богатыми, что приводит к нарушению фундаментального принципа социальной справедливости.

Такая социально-экономическая ситуация требует решительных изменений во внутренней социально-экономической политике, которые должны быть направлены в первую очередь на повышение благосостояния простых граждан.

Мы глубоко убеждены в том, что в обществе необходима дополнительная разъяснительная работа о содержательной сути стратегического политико-экономического курса, проводимого Президентом Российской Федерации.

В процессе предвыборной кампании многочисленными общественными организациями страны, безусловно, будет озвучено большое количество конструктивных и конкретных предложений по совершенствованию действующего законодательства, по поддержке малого и среднего предпринимательства, по укреплению духовно-нравственных и культурных ценностей, будут предложены новые механизмы решения актуальных социальных задач, выстраивания продуктивного управления на государственном и муниципальном уровнях, которые по совокупности приведут к всестороннему развитию России.

Эти предложения «Народным штабом» будут собраны в качестве комплексного народного наказа, подытожены, озвучены на Всероссийском народно- патриотическом форуме в феврале 2018 г. и переданы в Избирательный штаб кандидата в президенты В.В. Путина».

