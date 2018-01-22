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Депутаты предложили приравнять фактический брак к официальному

18:00 22.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, авторы которого предлагают считать граждан, состоящими в официальном браке, если они в течение определенного времени состоят в фактических, но не зарегистрированных, брачных отношениях.

В пояснительной записке к документу отмечается, что признаками фактического брака являются ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет. При наличии этих условий и общего ребенка или нескольких детей – в течение двух лет. Это влечет наступление прав и обязанностей супругов, которые предусмотрены семейным и гражданским законодательством.

Согласно проекту, имущество, нажитое супругами в это время, должно считаться их совместной собственностью, если иное не предусмотрено договором, сообщает РИА «Новости».

В думском комитете по вопросам семьи, женщин и детей считают, что фактическое проживание вместе мужчины и женщины к официальному браку приравнивать не следует. «У нас есть традиционные семейные ценности, которых надо придерживаться, есть семейное законодательство – какой брак считается официальным», - цитирует агентство первого замглавы комитета Ольгу Окуневу.

Она подчеркнула, что брак, помимо всего прочего, устанавливает ответственность родителей перед детьми, поэтому он должен быть зарегистрированным.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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22.01.2018, 23:43
Гость: ha

У китайцев нет обряда венчания, тем не менее их много, всё время рождаются и работают, как следует.
22.01.2018, 23:15
Гость: Гость

А зачем? Разве кого-то в наше время интересует светский брак, как таковой. Имущество можно на себя переписать даже состоя в законном браке - к примеру, оформить на родителей, а потом просто по дарственной. Разве что ложки и вилки делить что ли. Я вообще смотрю на людей, которые женятся не по любви, а лишь бы считалось, как на не совсем нормальных. Это каким же мазохистом надо быть, чтобы делить свою жизнь с человеком, которого ты терпеть не можешь. Меня бы точно стошнило. А если любишь, тогда венчания вполне достаточно - ты же хочешь быть с этим человеком всегда. Говоря проще - не существует никакого официально или неофициального брака - все это ни что иное, как разврат. Соединить двух людей и сделать их одним целым не под силу обычным людям. Их может соединить лишь Бог, для этого и проводиться специальный обряд венчания. Если этот обряд не был проведен священником, то мужчина и женщина НЕ ЯВЛЯЮТСЯ по факту мужем и женой, поскольку они не были соединены в одно целое. Это как обряд погребения. Если священник не запечатает правильно могилу - спросите любого мага, что тогда будет с душей. Вот также и здесь - все пары, над которыми не был проведен обряд венчания - они друг другу никто. И не нужно себя обманывать. Ведь не зря же говорят, что браки заключаются на Небесах. Просто на Земле это сделать невозможно в принципе...
22.01.2018, 22:43
Гость: ВВВ

Конечно надо! Сожительство приравнять к браку, а изнасилование к... ухаживанию!
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