Депутаты предложили приравнять фактический брак к официальному

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, авторы которого предлагают считать граждан, состоящими в официальном браке, если они в течение определенного времени состоят в фактических, но не зарегистрированных, брачных отношениях.

В пояснительной записке к документу отмечается, что признаками фактического брака являются ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет. При наличии этих условий и общего ребенка или нескольких детей – в течение двух лет. Это влечет наступление прав и обязанностей супругов, которые предусмотрены семейным и гражданским законодательством.

Согласно проекту, имущество, нажитое супругами в это время, должно считаться их совместной собственностью, если иное не предусмотрено договором, сообщает РИА «Новости».

В думском комитете по вопросам семьи, женщин и детей считают, что фактическое проживание вместе мужчины и женщины к официальному браку приравнивать не следует. «У нас есть традиционные семейные ценности, которых надо придерживаться, есть семейное законодательство – какой брак считается официальным», - цитирует агентство первого замглавы комитета Ольгу Окуневу.

Она подчеркнула, что брак, помимо всего прочего, устанавливает ответственность родителей перед детьми, поэтому он должен быть зарегистрированным.

