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«Трансаэро» взыскала с Росавиации 663 млн рублей

14:21 22.01.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Авиаперевозчик «Трансаэро» получил 663 млн руб. за воздушное сообщение центральной части России с Дальним Востоком. Такое решение принял Арбитражный суд города Москвы.

Тяжбы по делу продолжались почти два года (дело № А40-10250/2016). Исковое заявление от перевозчика было принято в январе 2016 года. По договору от 2015 года «Трансаэро» осуществляла перевозки пассажиров с Дальнего Востока, общая стоимость контракта с Росавиацией составила более 1 млрд руб. При этом компании было оплачено только 363 млн руб., остаток суммы перевозчик решил взыскать через суд (см. «"Трансаэро" через суд требует у Росавиации больше 590 млн руб.»).

Однако успеха по взысканию субсидии достигнуть не удалось: суд посчитал, что многомиллионная задолженность компании перед ПФР нарушает условия получения субсидии. В итоге Арбитражный суд Москвы, 9-й ААС и Арбитражный суд Московского округа не удовлетворили требования «Трансаэро», сообщает «Право.ру».

Изменить ход дела помогла жалоба в Верховный суд, где заявитель говорил о том, что жалоба носит компенсационный характер. В итоге коллегия по экономическим спорам ВС отменила все решения предыдущих инстанций, а дело направила на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

К очередному рассмотрению сумма требований выросла с 590 млн руб. до 663,9 млн руб. В итоге суд решил взыскать в пользу «Трансаэро» с Росавиации 663,9 млн руб.

Темы: Росавиация, Трансаэро
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