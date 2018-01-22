НАТО осталось без постпреда России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Грушко заместителем министра иностранных дел РФ.

Также президент освободил его от должности постоянного представителя РФ при НАТО. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, с 2005 года Грушко был замглавой МИД России, а с 2012 года занимал должность постпреда России при НАТО.

Ранее сообщалось, что Москва рассматривает возможность понизить уровень представительства при Североатлантическом альянсе до временного поверенного. По информации в СМИ, данные меры связаны с тем, что альянс не настроен на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны.