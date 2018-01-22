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НАТО осталось без постпреда России

15:50 22.01.2018
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Грушко заместителем министра иностранных дел РФ.

Также президент освободил его от должности постоянного представителя РФ при НАТО. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, с 2005 года Грушко был замглавой МИД России, а с 2012 года занимал должность постпреда России при НАТО.

Ранее сообщалось, что Москва рассматривает возможность понизить уровень представительства при Североатлантическом альянсе до временного поверенного. По информации в СМИ, данные меры связаны с тем, что альянс не настроен на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны.

Темы: Военно-политический блок НАТО, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.01.2018, 22:36
Гость: С

Молоток! ПОЛНОСТЬЮ оправдал свой "ник".
22.01.2018, 22:35
Гость: С

Да, доводилось читать стихи и получше... А причем тут "грозен", "смертельно перепугаться"? Просто логичное завершение понимания того, что НЕ О ЧЕМ С НИМИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ.
22.01.2018, 20:30
Гость: Ха!

Как бы НАТО не осталось без НАТО. А постпредом дать им бомжа с улицы или урку с зоны. Они наведут им порядок, пропьют, украдут, в карты проиграют и не будет никакого НАТО. Или Чубайса. Сделает из НАТО нано или приватизирует. Нет им от нас спасенья. Споймались, голубчики.
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