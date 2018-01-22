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Правительство смягчило требования к хранению данных по «пакету Яровой»

10:04 22.01.2018
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Правительство изменило правила хранения переписки и разговоров пользователей по «пакету Яровой». Об этом со ссылкой на текст письма замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей пишет «Коммерсант».

Если раньше предполагалось, что объем систем хранения данных будет рассчитан, исходя из максимальной ширины канала операторов связи, то теперь Минкомсвязь будет ориентироваться на фактически переданный объем данных. Это означает, что затраты операторов на хранение данных снизятся.

Помимо этого, как рассказал источник газеты на рынке связи, сроки вступления закона в силу планируют перенести с июля 2018 года на октябрь. Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что обсуждается перенос «на несколько месяцев».

Пакет «антитеррористических» законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова был принят летом 2016 года. По нему операторы связи и провайдеры должны в течение полугода хранить всю переписку и данные пользователей.

Операторы оценивали затраты на хранение данных в триллионы рублей. Причем компенсировать эти расходы из бюджета не планируется.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет в России
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Комментарии читателей
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22.01.2018, 11:47
Гость: Найдем

куда послать.
22.01.2018, 11:08
Гость: Прохожий

А чего тут думать? - Принимать надо!
22.01.2018, 11:07
Гость: А ты не пробовал?

Если дума быстро, качественно и надолго будет принимать законы - чем ей заниматься в освободившееся время.
На овощебазу их не пошлёшь.
Все комментарии (5)
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