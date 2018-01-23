]]> ]]>
Главная В России Новости

ФСБ потребовала от ряда предприятий остановить производство на время ЧМ

08:50 23.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

ФСБ потребовала от ряда российских предприятий приостановить производство на время проведения Чемпионата мира по футболу, пишет  "Коммерсант".

В регионах, где пройдут матчи ЧМ-2018, ФСБ и Ростехнадзором начали веерную рассылку требований ограничить опасные производства. Эта практика не уникальна, но до сих пор использовалась очень редко и в серьезных масштабах только в 2008 году перед Олимпиадой в Пекине, в окрестностях которого остановили более 200 заводов в рамках борьбы со смогом. Также в 2012 году к чемпионату Европы по футболу в Донецке на местном металлургическом заводе закрыли последнюю доменную печь.

В России эти меры предписаны президентским указом от 9 мая 2017 года и постановлением правительства от 9 июня. Речь идет об опасных производствах, организациях, где используют источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые субстанции. Нормы по опасности подробно не регламентированы, и еще в ноябре 2017 года глава РСПП Александр Шохин жаловался на рискованную ситуацию первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

Господин Шохин писал, что остановиться могут производства первого–четвертого классов опасности в 11 регионах (Москва, Петербург, Ростовская, Волгоградская, Свердловская, Калининградская, Нижегородская, Самарская области, Татарстан, Мордовия и Кубань). Из крупных предприятий это может затронуть Московский НПЗ «Газпром нефти», Большой порт Санкт-Петербурга, нефтяные терминалы Краснодарского края и так далее.

По данным “Ъ”, из разных ведомств письма того же содержания получили почти все крупные производства Нижегородской области, в том числе Кстовский НПЗ ЛУКОЙЛа, предприятия СИБУРа, «Русвинил», «Корунд», ОКБМ имени Африкантова (входит в «Росатом»), завод имени Свердлова (в том числе производит авиабомбы), «Синтез» и даже аграрии (племзавод «Пушкинское» в 200 км должен остановить выпуск комбикормов).

Уведомление пришло даже в «Оргхим» в 400 км от города. Там “Ъ” сообщили, что «отрицательно относятся к идее поголовной остановки опасных производств области, особенно тех, которые находятся на большом удалении от объектов чемпионата мира».

Однако, как пишет издание, многие предприятия, получившие предписания ФСБ, не планируют останавливать производство. В этом случае они должны предоставить силовикам оценку рисков и максимально повысить меры безопасности. В целом участники рынка и эксперты сходятся во мнении, что реальная остановка заводов маловероятна: при непрерывном процессе производства она может нести больше рисков, чем обычная деятельность.

Эксперты считают, что, «видимо, предполагается за счет остановки заводов снизить вероятность техногенных аварий на период ЧМ, но она и так крайне низка: с большей вероятностью в этой зоне может произойти авиакатастрофа». Если отдельные химпроизводства остановить, это «обернется колоссальными затратами для предприятий и большими потерями для экономики в целом», считает эксперт. «Останавливать производства непрерывного цикла безумно дорого, даже день простоя дает миллионы рублей убытка. А длительная остановка нескольких предприятий буквально завалит статистику во всей стране»,— говорит эксперт. 

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.01.2018, 13:33
Гость: Нельзя допустить,

что бы дорогие импортные партнеры унюхали запах наших секретных духовноскреповых биоматериалов.
23.01.2018, 13:23
Гость: Махмут

Практически все опасные производства работают в режиме непрерывного цикла. Если их остановить, то потом для запуска придётся менять всё оборудование на новое.
23.01.2018, 13:21
Гость: Павел__

"Пока живут на свете хвастуны - мы прославлять судьбу свою должны"(с)
Ну вот захотелось самовлюбленному павлину, т.е стерху - покрасоваться, да показать, как "Россия с коленов встала" - и вот тебе бабушка и самая дорогая в истории (подумаешь, всего каких-то 50 миллиардов долларов или ПОЛТОРА ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ) - Олимпиядка сбацалась, царьку на радость.
Захотелось - и будет "шампиньонат мыра по ногомячу". Жителей близлежащих населенных пунктов как всегда предупредят, чтобы держались подальше от окон, когда всенародно-любимый "86%-ми" изволит зрелища посетить...
Вон, в новостях уже проскакивало - Питер собирается бороться за право проведения чего-то там в 2024-м году. Ничего, холопы затянут пояса, баре зрелищь желають...
Все комментарии (18)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.