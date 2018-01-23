ФСБ потребовала от ряда предприятий остановить производство на время ЧМ

ФСБ потребовала от ряда российских предприятий приостановить производство на время проведения Чемпионата мира по футболу, пишет "Коммерсант".

В регионах, где пройдут матчи ЧМ-2018, ФСБ и Ростехнадзором начали веерную рассылку требований ограничить опасные производства. Эта практика не уникальна, но до сих пор использовалась очень редко и в серьезных масштабах только в 2008 году перед Олимпиадой в Пекине, в окрестностях которого остановили более 200 заводов в рамках борьбы со смогом. Также в 2012 году к чемпионату Европы по футболу в Донецке на местном металлургическом заводе закрыли последнюю доменную печь.

В России эти меры предписаны президентским указом от 9 мая 2017 года и постановлением правительства от 9 июня. Речь идет об опасных производствах, организациях, где используют источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые субстанции. Нормы по опасности подробно не регламентированы, и еще в ноябре 2017 года глава РСПП Александр Шохин жаловался на рискованную ситуацию первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

Господин Шохин писал, что остановиться могут производства первого–четвертого классов опасности в 11 регионах (Москва, Петербург, Ростовская, Волгоградская, Свердловская, Калининградская, Нижегородская, Самарская области, Татарстан, Мордовия и Кубань). Из крупных предприятий это может затронуть Московский НПЗ «Газпром нефти», Большой порт Санкт-Петербурга, нефтяные терминалы Краснодарского края и так далее.

По данным “Ъ”, из разных ведомств письма того же содержания получили почти все крупные производства Нижегородской области, в том числе Кстовский НПЗ ЛУКОЙЛа, предприятия СИБУРа, «Русвинил», «Корунд», ОКБМ имени Африкантова (входит в «Росатом»), завод имени Свердлова (в том числе производит авиабомбы), «Синтез» и даже аграрии (племзавод «Пушкинское» в 200 км должен остановить выпуск комбикормов).

Уведомление пришло даже в «Оргхим» в 400 км от города. Там “Ъ” сообщили, что «отрицательно относятся к идее поголовной остановки опасных производств области, особенно тех, которые находятся на большом удалении от объектов чемпионата мира».

Однако, как пишет издание, многие предприятия, получившие предписания ФСБ, не планируют останавливать производство. В этом случае они должны предоставить силовикам оценку рисков и максимально повысить меры безопасности. В целом участники рынка и эксперты сходятся во мнении, что реальная остановка заводов маловероятна: при непрерывном процессе производства она может нести больше рисков, чем обычная деятельность.

Эксперты считают, что, «видимо, предполагается за счет остановки заводов снизить вероятность техногенных аварий на период ЧМ, но она и так крайне низка: с большей вероятностью в этой зоне может произойти авиакатастрофа». Если отдельные химпроизводства остановить, это «обернется колоссальными затратами для предприятий и большими потерями для экономики в целом», считает эксперт. «Останавливать производства непрерывного цикла безумно дорого, даже день простоя дает миллионы рублей убытка. А длительная остановка нескольких предприятий буквально завалит статистику во всей стране»,— говорит эксперт.