Сулейман Керимов в России встретился с Валентиной Матвиенко

Во время своей поездки в Россию на выходные сенатор Сулейман Керимов встречался с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

«Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений», — говорится в сообщении Совета Федерации, распространенном пресс-службой верхней палаты парламента.

Керимов не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться в Россию, отмечает пресс-служба Совета Федерации.

В пресс-службе Совфеда РБК уточнили, что сенатор «должен был вернуться к понедельнику во Францию». «А в какое время [он встречался с Матвиенко] — выходные, пятница вечер — этого мы не знаем», — добавили в пресс-службе.

По словам прокурора Ниццы, разрешение на поездку сенатору было выдано судьей-следователем. Керимов собирался навестить своего близкого родственника.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в ноябре прошлого года. Его обвиняют в отмывании средств с целью уклонения от уплаты налогов. Сенатора оставили на свободе под залог в пять миллионов евро (поздне эта сумма была увеличена до 40 миллионов).



