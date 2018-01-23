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Сулейман Керимов в России встретился с Валентиной Матвиенко

09:33 23.01.2018
Сулейман Керимов. Фото с сайта wikipedia.org
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Во время своей поездки в Россию на выходные сенатор Сулейман Керимов встречался с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

«Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений», — говорится в сообщении Совета Федерации, распространенном пресс-службой верхней палаты парламента.

Керимов не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться в Россию, отмечает пресс-служба Совета Федерации.

В пресс-службе Совфеда РБК уточнили, что сенатор «должен был вернуться к понедельнику во Францию». «А в какое время [он встречался с Матвиенко] — выходные, пятница вечер — этого мы не знаем», — добавили в пресс-службе.

По словам прокурора Ниццы, разрешение на поездку сенатору было  выдано судьей-следователем. Керимов собирался навестить своего близкого родственника.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в ноябре прошлого года. Его обвиняют в отмывании средств с целью уклонения от уплаты налогов. Сенатора оставили на свободе под залог в пять миллионов евро (поздне эта сумма была увеличена до 40 миллионов).

 


 

Темы: Резонансные судебные процессы в мире, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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23.01.2018, 14:05
Гость: Ну что, навестил?

Забрал "последнюю заначку под полом" и пусть обратно летит за бугор. Дядя Сэм ему должен ещё "спинку почесать"!
23.01.2018, 13:57
Гость: Инопланетянин

Всех бы их отправить в "помощь" Украине! Глядишь, в России чуть-чуть посветлеет.
23.01.2018, 13:54
Гость: Волшебник с майдана

Пытаются скакать в России, ибо за бугром Хозяин не разрешает...
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