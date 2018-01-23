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Профессор МГУ отказался принимать экзамен у студента в кипе

21:10 23.01.2018
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
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Профессор Вячеслав Бабурин отказался принимать экзамен у студента Льва Бороды из-за нарушения правил внутреннего распорядка МГУ, которыми запрещено находиться в помещениях вуза в верней одежде и головных уборах.

Причиной инцидента стала кипа – традиционный еврейский мужской головной убор. Сославшись на устав вуза, Бабурин потребовал от студента снять его или покинуть аудиторию. В итоге экзамен у учащегося принимал другой преподаватель.

По словам декана географического факультета МГУ Сергея Добролюбова, профессор вправе был так поступить. «Я поговорил с ним, и он указал мне на правила внутреннего распорядка…, подписанные ректором Виктором Антоновичем Садовничим», - рассказал декан Агентству городских новостей «Москва». Он также добавил, что и другие вузы предъявляют к своим студентам аналогичные требования.

По сведениям агентства, студент является сыном президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Алексадра Бороды. В организации произошедшее не комментируют. Глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, в свою очередь, отметил, что не видит в инциденте оскорбления чувств верующих. «Я не считаю нужным переводить это в уголовную плоскость. Но это вопрос репутации университета», - заявил он.

Темы: Московский государственный университет (МГУ), Россия, Москва, Высшее образование в России
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Комментарии читателей
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24.01.2018, 00:23
Гость: Студент лопух

В папахе наушники удобней прятать. Надо было кавказским пастухом притворяться.
23.01.2018, 23:55
Гость: ВСВ

Мишку Шифмана не трожь,
С Мишки — прочь сомнения:
У его евреи сплошь —
В каждом поколении.
Вон дед параличом разбит —
Бывший врач-вредитель...
А у меня — антисемит
На антисемите.
23.01.2018, 22:47
Гость: С-Щ

У всякого свой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз, а кто свиной хрящик.
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