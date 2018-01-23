Профессор МГУ отказался принимать экзамен у студента в кипе

Профессор Вячеслав Бабурин отказался принимать экзамен у студента Льва Бороды из-за нарушения правил внутреннего распорядка МГУ, которыми запрещено находиться в помещениях вуза в верней одежде и головных уборах.

Причиной инцидента стала кипа – традиционный еврейский мужской головной убор. Сославшись на устав вуза, Бабурин потребовал от студента снять его или покинуть аудиторию. В итоге экзамен у учащегося принимал другой преподаватель.

По словам декана географического факультета МГУ Сергея Добролюбова, профессор вправе был так поступить. «Я поговорил с ним, и он указал мне на правила внутреннего распорядка…, подписанные ректором Виктором Антоновичем Садовничим», - рассказал декан Агентству городских новостей «Москва». Он также добавил, что и другие вузы предъявляют к своим студентам аналогичные требования.

По сведениям агентства, студент является сыном президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Алексадра Бороды. В организации произошедшее не комментируют. Глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, в свою очередь, отметил, что не видит в инциденте оскорбления чувств верующих. «Я не считаю нужным переводить это в уголовную плоскость. Но это вопрос репутации университета», - заявил он.