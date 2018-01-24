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Мизулина высказалась за передачу школ под охрану Росгвардии

19:45 24.01.2018
Елена Мизулина. Фото с сайта spravedlivo.ru
Елена Мизулина. Фото с сайта spravedlivo.ru
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Замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству Елена Мизулина предложила усилить охрану школ. По ее мнению, этим должны заниматься не частные охранные предприятия, а Росгвардия.

«Кто эти люди из частных охранных предприятий, работающие в школах? И где их работа, если детей собой защищает учительница, как в Перми?», - цитирует сенатора РИА «Новости».

По мнению Мизулиной, охрану образовательных учреждений должны осуществлять только государственные службы. «У них отбор кадров очень жесткий», - пояснила сенатор.

Инициатива была высказана Мизулиной в связи с инцидентами, произошедшими в школах Перми и Бурятии. В общей сложности пострадали более 20 человек. По фактам происшествий возбуждены уголовные дела.
 

Темы: Россия, Школьное образование в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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25.01.2018, 01:43
Гость: тоже-врач

"В советское время
охрана школам не требовалась.
Может дешевле власть сменить?" И суды с администрациями, да и райкомы тоже без охраны обходились.
25.01.2018, 01:42
Гость: тоже-врач

Инициативы Мизулиной всегда неадекватны. Во-первых, охрана не может быть эффективной по определению. Вопли об охране - это имитация решения проблемы. Во-вторых, сотни тысяч неработающих протирающих штаны в охране мужиков ещё более подорвут нашу экономику и вместо одного психопата с топором мы получим бунты тысяч нормальных мужиков. Голодные бунты!
.
Наши начальнички поднаторели в интригах, пролазят в верха без мыла. Но, как показывает пример Мизулиной и Яровой, у интриганов не остаётся ума и способностей для решения государственных вопросов. Они их решают тупо и прямолинейно. От их псевдорешений вреда больше, чем пользы.
25.01.2018, 00:50
Гость: главное что бы костюмчик сидел

А что не сразу в ведение Росгвардии и заодно дать им добро на "посещение" квартир и "воспитание" нерадивых.. учителей-родителей.
И непременно передать Росгвардии охрану зданий МВД, ФСС, ФСБ и функции МНС, инкассации, ГИБДД и пр., и пр.
Чуть не забыл про охрану садиков-больниц-магазинов-жилых домов с пр., от страждущих-посетителей-жильцов и пр.люда.
И главное, обязать вести контроль за состоянием ума "законо"творцев и принуд.привод по месту лечения -при необходимости, типа ежедневного мед.осмотра водителей..
Совсем недавно про подобных сказывали: брови черные, густые - речи длинные, пустые.
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