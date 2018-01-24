Мизулина высказалась за передачу школ под охрану Росгвардии

Замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству Елена Мизулина предложила усилить охрану школ. По ее мнению, этим должны заниматься не частные охранные предприятия, а Росгвардия.

«Кто эти люди из частных охранных предприятий, работающие в школах? И где их работа, если детей собой защищает учительница, как в Перми?», - цитирует сенатора РИА «Новости».

По мнению Мизулиной, охрану образовательных учреждений должны осуществлять только государственные службы. «У них отбор кадров очень жесткий», - пояснила сенатор.

Инициатива была высказана Мизулиной в связи с инцидентами, произошедшими в школах Перми и Бурятии. В общей сложности пострадали более 20 человек. По фактам происшествий возбуждены уголовные дела.

