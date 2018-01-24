Российский истребитель Су-57 перевооружили по-новому

Отечественный истребитель пятого поколения Су-57 получил новое высокоточное вооружение. Об этом ТАСС рассказал глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«Весь комплекс высокоточного оружия для данного самолета, причем как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации. Мы перешли к практическим полетам, думаю, что в недалеком будущем увидим и результат», - сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что практически все протоколы информационного взаимодействия с новыми типами оружия на сегодняшний день согласованы. В связи с этим в ближайшее время могут начаться пуски.

Обносов также отметил, что в настоящее время ведется работа по адаптации крылатой ракеты воздушного базирования BRAHMOS-A под истребители Су-34 и Су-35. Изначальна она была предназначена для наземных комплексов и кораблей. По словам собеседника, у ракеты хороший экспортный потенциал.

Су-57 совершил первый полет в начале 2010 года, а чуть позднее был представлен на авиасалоне МАКС-2011. Предполагается, что в серийное производство истребитель будет запущен в следующем году.

