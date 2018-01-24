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Российский истребитель Су-57 перевооружили по-новому

18:00 24.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Отечественный истребитель пятого поколения Су-57 получил новое высокоточное вооружение. Об этом ТАСС рассказал глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«Весь комплекс высокоточного оружия для данного самолета, причем как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации. Мы перешли к практическим полетам, думаю, что в недалеком будущем увидим и результат», - сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что практически все протоколы информационного взаимодействия с новыми типами оружия на сегодняшний день согласованы. В связи с этим в ближайшее время могут начаться пуски.

Обносов также отметил, что в настоящее время ведется работа по адаптации крылатой ракеты воздушного базирования BRAHMOS-A под истребители Су-34 и Су-35. Изначальна она была предназначена для наземных комплексов и кораблей. По словам собеседника, у ракеты хороший экспортный потенциал.

Су-57 совершил первый полет в начале 2010 года, а чуть позднее был представлен на авиасалоне МАКС-2011. Предполагается, что в серийное производство истребитель будет запущен в следующем году.
 

Темы: Россия, Военная авиация РФ, Вооружения в России
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Комментарии читателей
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25.01.2018, 00:55
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Вот не желаю Вас обидеть, но таки жалко, что он не крейсер и слава Богу что Вы не конструктор, а то-б 8 опытных(!!!) образцов крейсеров строить пришлось. Учите матчасть, уважаемый. Читаните уж на досуге про опытные образцы, нууу хоть МиГ-31 например. Просветитесь как нито между дел праведных для чего они, эНти опытные образцы, и скока их надо.:)
24.01.2018, 22:50
Гость: ПАрацельс

Всего 8 опытных образцов этих истребителей)))))
Можно считать что его уже похерили)))
24.01.2018, 19:42
Гость: Катапуся

Это большая радость и удача для всех нас. Я знала и верила, что этот день настанет.
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