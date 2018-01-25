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В Думе предложили сделать бесплатным первый семестр для первокурсников

19:14 25.01.2018
Борис Чернышов. Фото с сайта ldpr.ru
Борис Чернышов. Фото с сайта ldpr.ru
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Замглавы думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением зачислять всех студентов, поступивших на первый курс, бесплатно. Об этом сообщается на сайте ЛДПР.

«А по итогам первой сессии, по ее результатам уже смотреть, кого стоит переводить на платную основу», - уточнил парламентарий свою инициативу. Он также выразил опасение, что число платных услуг в вузах продолжит расти.

Депутат также предложил внести изменение в Единый госэкзамен. По его замыслу, кроме тестов, ЕГЭ должен включать в себя еще беседу учащегося с учителем. Это позволит оценить интеллект и личные качества выпускника, считает Чернышов.

В качестве еще одного дополнения парламентарий предлагает ввести тест на профориентацию. «Чтобы ученик знал, к каким профессиям у него есть способности», - пояснил депутат.
 

Темы: Россия, Высшее образование в России, Школьное образование в России, Государственная Дума РФ, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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25.01.2018, 21:24
Гость: Хе хе...

Потом на экзамене:
- Здравствуйте бесплатный учитель!
- Здравствуйте ничего не сдавший бесплатный студент...
25.01.2018, 21:23
Гость: Бдядь!

Вместо того, чтобы восстанавливать систему профтехобразования, думаки решают, как способнее уконтропупить систему высшего образования.
В общем-то, она уже "того".
Осталось только добить.
Чтобы в институты принимали всех, кого ни попадя. Без разбора и вступительных экзаменов. Главное, чтобы слова "х...й" и "п...а" писали без ошибок.
25.01.2018, 21:18
Гость: Законотварьчество

покоряет новые высоты.
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