В Думе предложили сделать бесплатным первый семестр для первокурсников

Замглавы думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением зачислять всех студентов, поступивших на первый курс, бесплатно. Об этом сообщается на сайте ЛДПР.

«А по итогам первой сессии, по ее результатам уже смотреть, кого стоит переводить на платную основу», - уточнил парламентарий свою инициативу. Он также выразил опасение, что число платных услуг в вузах продолжит расти.

Депутат также предложил внести изменение в Единый госэкзамен. По его замыслу, кроме тестов, ЕГЭ должен включать в себя еще беседу учащегося с учителем. Это позволит оценить интеллект и личные качества выпускника, считает Чернышов.

В качестве еще одного дополнения парламентарий предлагает ввести тест на профориентацию. «Чтобы ученик знал, к каким профессиям у него есть способности», - пояснил депутат.

