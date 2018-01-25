]]> ]]>
Главная В России Новости

Жириновский потратил на предвыборную кампанию больше всех

21:59 25.01.2018
Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский израсходовал на ведение предвыборной кампании 116,5 миллиона рублей. Это составляет примерно половину его избирательного фонда (239 миллионов рублей), сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

На втором месте по расходам – действующий президент России Владимир Путин. Его расходы составляют 46 миллионов рублей из 400.

Замыкает тройку лидеров кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. Из 86 миллионов рублей он истратил 26,2 миллиона.

Самые скромные траты у Эльвиры Агурбаш, выдвинутой на выборы от «Альянса зеленых». Она израсходовала 47,2 тысячи рублей. Однако это почти весь ее предвыборный фонд.

В общей сложности 15 кандидатов в президенты потратили на предвыборную кампанию порядка 250,5 миллиона рублей. Выборы главы государства намечены на 18 марта.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Партия КПРФ, Партия ЛДПР, Центризбирком, Владимир Жириновский, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.01.2018, 00:21
Гость: Однако, вот данные:

Результаты независимого голосования

Мой-Президент.РФ — сервис предварительного онлайн голосования, поддержите своего кандидата онлайн, приглашайте к интернет голосованию своих друзей и знакомых!

Официальные результаты голосования граждан будут опубликованы после подсчета голосов ЦИК РФ (после 18 марта 2018 года).
Список кандидатов
Грудинин
77.84
Путин
15.09
Жириновский
2.92
Собчак
1.99
Явлинский
0.83
Титов
0.34
Волынец
0.34
Бабурин
0.22
Михайлов
0.19
Баков
0.19
http://мой-президент.рф/#statistics
26.01.2018, 00:19
Гость: Да,

Зря Агурбаш так потратилась. Ей бы и трёх рублей хватило.
25.01.2018, 23:26
Гость: НХ

Жириновский - ставленник долларовых миллиардеров, скорее всего, именно они сформировали его избирательный фонд (а не "русские и бедные", за интересы которых, якобы выступает лидер ЛДПР). Как известно, в большинстве своём российские олигархи - это воры и мошенники, не создавшие ничего полезного для страны, а только завладевшие общенародной собственностью, да делающие бешеные деньги из воздуха благодаря политики руководства ЦБ. Именно они больше всего ненавидят коммунистов и советское прошлое нашей страны, в котором невозможно было бы их существование - и эту их ненависть озвучивает лидер ЛДПР. Его лживые слова о Грудинине постоянно тиражируют все СМИ, также отражающие интересы господствующей олигархии. В то же время его самого всё время выставляют в позитивном свете.
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.