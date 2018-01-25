Жириновский потратил на предвыборную кампанию больше всех

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский израсходовал на ведение предвыборной кампании 116,5 миллиона рублей. Это составляет примерно половину его избирательного фонда (239 миллионов рублей), сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

На втором месте по расходам – действующий президент России Владимир Путин. Его расходы составляют 46 миллионов рублей из 400.

Замыкает тройку лидеров кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. Из 86 миллионов рублей он истратил 26,2 миллиона.

Самые скромные траты у Эльвиры Агурбаш, выдвинутой на выборы от «Альянса зеленых». Она израсходовала 47,2 тысячи рублей. Однако это почти весь ее предвыборный фонд.

В общей сложности 15 кандидатов в президенты потратили на предвыборную кампанию порядка 250,5 миллиона рублей. Выборы главы государства намечены на 18 марта.

