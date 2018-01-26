В Госдуму внесен законопроект о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму

Законопроект о доведении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 г. внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом журналистам сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«К нам поступил законопроект, инициированный президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Предлагается рассмотреть решение, которое коснется 3 млн наших граждан - повышение минимального размера оплаты труда, приравняв его к прожиточному минимуму. Если законопроект будет принят, это решение вступит в силу с 1 мая», - сказал В.Володин.

Он отметил, что законопроект будет рассмотрен 5 февраля на заседании профильного комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

С 1 января 2018 г. в силу вступил закон, устанавливающий МРОТ в размере 9 тыс. 489 руб. в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 г. Предполагалось, что МРОТ достигнет размер величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России с 1 января 2019 г.