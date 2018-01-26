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В Госдуму внесен законопроект о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму

16:24 26.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Законопроект о доведении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 г. внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом журналистам сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«К нам поступил законопроект, инициированный президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Предлагается рассмотреть решение, которое коснется 3 млн наших граждан - повышение минимального размера оплаты труда, приравняв его к прожиточному минимуму. Если законопроект будет принят, это решение вступит в силу с 1 мая», - сказал В.Володин.

Он отметил, что законопроект будет рассмотрен 5 февраля на заседании профильного комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

С 1 января 2018 г. в силу вступил закон, устанавливающий МРОТ в размере 9 тыс. 489 руб. в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 г. Предполагалось, что МРОТ достигнет размер величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России с 1 января 2019 г.

Темы: Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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26.01.2018, 23:59
Гость: Simon

Вряд ли и эти крохи с барского стола холопам перепадут. Раб обречен на
жизнь вприголодь.
А Карфаген все ж был разрушен !
26.01.2018, 21:15
Гость: По чаще бы выборы президента.

Народу с барского стола каждый раз что-нибудь бы, да, перепадало.
26.01.2018, 20:43
Гость: Убого как.

9 489 руб : 24 рабочих дня = 395 рублей в день или 49 рублей в час - это даже не 1 доллар США.
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