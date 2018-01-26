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Число кандидатов в президенты России сократилось до 14

20:00 26.01.2018
Фото с сайта katyagordon.ru
Фото с сайта katyagordon.ru
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Журналистка Екатерина Гордон, которая собиралась баллотироваться на пост президента России от «Партии добрых дел» решила отказаться от участия в выборах и сняла свою кандидатуру.

Несмотря на то, что ей удалось собрат необходимые 100 тысяч подписей, Гордон приехала в Центризбирком и подписала заявление о снятии своей кандидатуры, передает РИА «Новости». По словам журналистки, она планирует создать собственную конституционно-демократическую парию.

Выборы президента России намечены на 18 марта. В настоящее время участие в предвыборной кампании, стартовавшей 18 декабря, продолжают 14 кандидатов. Ранее в ЦИК сообщили, что они потратили из своих избирательных фондов в общей сложности более 250 миллионов рублей.
  

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия
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Комментарии читателей
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27.01.2018, 00:39
Гость: комедь продолжается...

И кто же такие 14 эти?..
Опять лоханемся, как малые дети,
Достойным сочтя хоть кого-то из них,
Заведомо липовых и подсадных!
26.01.2018, 23:30
Гость: Хотя и "баба" по вашему

но достойна уважения, заявив, что не желает участвовать в этом "фарсе и шоу", увидев всю низость и мерзость действий власти и её провластных СМИ.
26.01.2018, 23:18
Гость: Питон

Число кандидатов в президенты России сократилось до 14, а к 18 марта усилиями ЦИК останется только один кандидат, угадайте кто.
Все комментарии (6)
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