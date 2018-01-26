Число кандидатов в президенты России сократилось до 14

Журналистка Екатерина Гордон, которая собиралась баллотироваться на пост президента России от «Партии добрых дел» решила отказаться от участия в выборах и сняла свою кандидатуру.

Несмотря на то, что ей удалось собрат необходимые 100 тысяч подписей, Гордон приехала в Центризбирком и подписала заявление о снятии своей кандидатуры, передает РИА «Новости». По словам журналистки, она планирует создать собственную конституционно-демократическую парию.

Выборы президента России намечены на 18 марта. В настоящее время участие в предвыборной кампании, стартовавшей 18 декабря, продолжают 14 кандидатов. Ранее в ЦИК сообщили, что они потратили из своих избирательных фондов в общей сложности более 250 миллионов рублей.

