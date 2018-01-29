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Российских военнослужащих вооружат новыми автоматами

18:40 29.01.2018
АК-12. Фото Konstantin Lazarev с сайта wikipedia.org
АК-12. Фото Konstantin Lazarev с сайта wikipedia.org
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Минобороны России решило принять на вооружение четыре новых автомата – продукцию концерна «Калашников» и завода имени Дегтярева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание «Красная звезда».

Автоматы Калашникова АК-12 и АК 15 благодаря простоте и надежности рекомендованы для общевойсковых частей. АЕК-971 и АЕК-973, выпущенные заводом Дегтярева, - для различных спецподразделений, поскольку обладают лучшими показателями при стрельбе из неустойчивого положения.

Автоматы прошли испытания для включения в боевую экипировку «Ратник», позиционируемую в качестве снаряжения «солдата будущего».

АК-12 создавался с 2011 года с использованием предыдущих разработок концерна «Калашников». В 2016 году появилась его версия под 7,62-миллиметровый патрон – АК-15.

АЕК-971 появился в конце 70-х годов прошлого века. В 2013 году он был модифицирован и под названием А-545 претендовал на то, чтобы стать общевойсковым оружием. АЕК-973 является вариантом под патрон калибра 7,62 мм.
 

Темы: Россия, Вооружения в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 02:03
Гость: Рустем

Очередное эффективное освоение бюджетных денег через откат и распил.
30.01.2018, 00:57
Гость: "Олигархи все на западе"?

А оставшихся кто защитит? Об этом вы подумали? То-то же. А о гробах себе пусть олигархи сами думают. "Гробовые"-то, надеюсь, у них есть?
-
К тому же на Западе они в большей защите нуждаются. Березовского, вот, некому защитить было. Так что будем защищать. "Мы вас грабить никому не позволим. Сами будем".
29.01.2018, 23:34
Гость: "Накладке сверху"

"Четыре модели автомата под два патрона"? Т.е. восемь штук? Да, многовато.
-
А может все лишь "две модели автомата под два патрона". АК и АЕК.
-
Вы знатный арифметик, натуральный Архимед. Поменяйте свой "приклад", и "накладку сверху", а то она у вас даже считать не может.
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