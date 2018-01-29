Российских военнослужащих вооружат новыми автоматами

Минобороны России решило принять на вооружение четыре новых автомата – продукцию концерна «Калашников» и завода имени Дегтярева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание «Красная звезда».

Автоматы Калашникова АК-12 и АК 15 благодаря простоте и надежности рекомендованы для общевойсковых частей. АЕК-971 и АЕК-973, выпущенные заводом Дегтярева, - для различных спецподразделений, поскольку обладают лучшими показателями при стрельбе из неустойчивого положения.

Автоматы прошли испытания для включения в боевую экипировку «Ратник», позиционируемую в качестве снаряжения «солдата будущего».

АК-12 создавался с 2011 года с использованием предыдущих разработок концерна «Калашников». В 2016 году появилась его версия под 7,62-миллиметровый патрон – АК-15.

АЕК-971 появился в конце 70-х годов прошлого века. В 2013 году он был модифицирован и под названием А-545 претендовал на то, чтобы стать общевойсковым оружием. АЕК-973 является вариантом под патрон калибра 7,62 мм.

