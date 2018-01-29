]]> ]]>
Главная В России Новости

Ежемесячные выплаты льготникам вырастут с февраля

12:48 29.01.2018
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) с февраля вырастет на 2,5 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

В ПФР отметили, что сейчас эту выплату получаю более 15,4 миллиона человек, "включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев социалистического труда и других граждан".

На выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации Пенсионный фонд планирует выделить 450,6 миллиарда рублей.

Также на 2,5 процента проиндексируют входящий в ЕДВ набор социальных услуг. Федеральные льготники, имеющие право на его получение, могут выбирать — получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Закон предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

С февраля стоимость набора социальных услуг составит 1 075 рублей 19 копеек в месяц, в том числе обеспечение лекарствами — 828 рублей 14 копеек, получение путевки в санаторий для профилактики болезней — 128 рублей 11 копеек, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 рублей 94 копейки.

Темы: Россия, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.01.2018, 13:59
Гость: Пенсионер

Зря стараются. Все равно голосовать не пойду!
29.01.2018, 13:55
Гость: праздник к нам приходит

С февраля стоимость набора социальных услуг составит 1 075 рублей 19 копеек/////////////////////////////////
Смотришь, и до коммунизма фигня осталась.Главное- потерпеть!
Все заинтересованные,включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан,подвергшихся воздействию радиации,Героев Советского Союза и России,Героев социалистического труда и других граждан получать возможность на полбутылки кока-колы(+стекло) приблизиться к заветному коммунизму.
29.01.2018, 13:42
Гость: Гоша

Этот рост для льготников в реальном выражении увы - смех и слезы.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.