Ежемесячные выплаты льготникам вырастут с февраля

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) с февраля вырастет на 2,5 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

В ПФР отметили, что сейчас эту выплату получаю более 15,4 миллиона человек, "включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев социалистического труда и других граждан".

На выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации Пенсионный фонд планирует выделить 450,6 миллиарда рублей.

Также на 2,5 процента проиндексируют входящий в ЕДВ набор социальных услуг. Федеральные льготники, имеющие право на его получение, могут выбирать — получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Закон предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

С февраля стоимость набора социальных услуг составит 1 075 рублей 19 копеек в месяц, в том числе обеспечение лекарствами — 828 рублей 14 копеек, получение путевки в санаторий для профилактики болезней — 128 рублей 11 копеек, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 рублей 94 копейки.