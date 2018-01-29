Структура «Роснефти» поставит компьютеры в московские школы

Дочерняя структура «Роснефти», компания «Сибинтек» получила крупнейший контракт на поставку компьютеров в московские школы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные госзакупок.

«Сибинтек» была единственным участником конкурса на поставку компьютеров. В итоге компания получила контракт на 5,7 млрд рублей, она закупит для школ ноутбуки, интерактивные устройства, серверы, маршрутизаторы и лицензии программных продуктов Cisco.

Всего Департамент информационных технологий Москвы заключил два контракта на поставку компьютерной техники на 8 млрд рублей. Второй контракт – на 2,2 млрд рублей – получил один из крупнейших российских поставщиков компьютеров Depo Computers. Его заявка также была единственной.

В проект «Московская электронная школа» в 2018 году войдут все школы города. Информационной инфраструктурой планируется оснастить 780 школ (сейчас подключено 278 школ и создано почти 4 тысячи современных классов).

«Роснефть» контролирует 50,49% акций «Сибинтека». До этого компания зарабатывала за счет поставок компьютерного оборудования «Роснефти», с образовательными учреждениями компания ранее не заключала контракты.