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Структура «Роснефти» поставит компьютеры в московские школы

17:29 29.01.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Дочерняя структура «Роснефти», компания «Сибинтек» получила крупнейший контракт на поставку компьютеров в московские школы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные госзакупок.

«Сибинтек» была единственным участником конкурса на поставку компьютеров. В итоге компания получила контракт на 5,7 млрд рублей, она закупит для школ ноутбуки, интерактивные устройства, серверы, маршрутизаторы и лицензии программных продуктов Cisco.

Всего Департамент информационных технологий Москвы заключил два контракта на поставку компьютерной техники на 8 млрд рублей. Второй контракт – на 2,2 млрд рублей – получил один из крупнейших российских поставщиков компьютеров Depo Computers. Его заявка также была единственной.

В проект «Московская электронная школа» в 2018 году войдут все школы города. Информационной инфраструктурой планируется оснастить 780 школ (сейчас подключено 278 школ и создано почти 4 тысячи современных классов).

«Роснефть» контролирует 50,49% акций «Сибинтека». До этого компания зарабатывала за счет поставок компьютерного оборудования «Роснефти», с образовательными учреждениями компания ранее не заключала контракты.

Темы: Россия, Компьютерная техника, Российские школьники
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Комментарии читателей
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29.01.2018, 20:12
Гость: сходи к врачу

или ты думаешь что в Москве все алигархи?такие же безработные и такие же пенсионеры ,только ценники столичные да нищих по помойкам больше!
29.01.2018, 18:43
Гость: НЕПОНЯТНО

а зачем вся эта прокладка увидеть сибнефти?сам депортамент москвы неможет пойти и купить всю эту оргтехнику?попахивает отливами и откатами в миллиарды рубинштейнов которых нет для страны!
29.01.2018, 18:36
Гость: SL

мАсквичи оккупанты России, обожравшие страну до нитки. Ни чего не делают, а только потребляют.
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