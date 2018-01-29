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Собянин назвал неуместной пассивную позицию на президентских выборах‍

08:46 29.01.2018
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал пассивную позицию на выборах президента России неуместной. Такое мнение он выразил в интервью изданию «Коммерсант».

По словам мэра столицы, чем больше окажется явка — тем лучше для страны.

«Если на муниципальных выборах это дело каждого, локальная история, то выборы президента, без всяких дураков, определяют будущее нашей страны и судьбу каждого человека. Прийти на эти выборы и высказать мнение о будущем страны мне кажется очень важным. Любая пассивная позиция здесь мне кажется неуместной», — заявил он.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. В кампании к настоящему времени участвуют 14 кандидатов, включая действующего главу государства Владимира Путина. Два кандидата — Павел Грудинин от КПРФ и Владимир Жириновский от ЛДПР — уже зарегистрированы, а остальным для этого предстоит подать в Центризбирком необходимое количество подписей избирателей.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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29.01.2018, 15:36
Гость: Ося

Кирилл. "убежденный монархист" должен нести в себе дух аристократизма, а истинные аристократы не опускаются до споров-дебатов, потому что знают, что они ПРАВЫ!..
29.01.2018, 15:12
Гость: Зое

Да что Вы несете?Какие помойки? Будьте наконец людьми!Оставьте и донецким что нибудь из деликатесов.
29.01.2018, 15:11
Гость: и участвуйте в публичных дебатах.

И это написал "монархист"?
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