Собянин назвал неуместной пассивную позицию на президентских выборах‍

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал пассивную позицию на выборах президента России неуместной. Такое мнение он выразил в интервью изданию «Коммерсант».

По словам мэра столицы, чем больше окажется явка — тем лучше для страны.

«Если на муниципальных выборах это дело каждого, локальная история, то выборы президента, без всяких дураков, определяют будущее нашей страны и судьбу каждого человека. Прийти на эти выборы и высказать мнение о будущем страны мне кажется очень важным. Любая пассивная позиция здесь мне кажется неуместной», — заявил он.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. В кампании к настоящему времени участвуют 14 кандидатов, включая действующего главу государства Владимира Путина. Два кандидата — Павел Грудинин от КПРФ и Владимир Жириновский от ЛДПР — уже зарегистрированы, а остальным для этого предстоит подать в Центризбирком необходимое количество подписей избирателей.