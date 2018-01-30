Милонов предложил составить «вашингтонский список»

Российский парламентарий, член думского комитета по международным делам Виталий Милонов считает, что Москва должна ответить на «кремлевский доклад» США оставлением зеркального перечня.

«Безусловно, наше руководство примет все необходимые меры реагирования на этот выпад, но я бы задумался о составлении зеркального «вашингтонского списка», - цитирует депутата РИА «Новости». По его мнению, в это перечень следует включить всех официальных лиц США, которые виновны в развязывании санкционной войны против России.

Милонов полагает, что появление «кремлевского доклада» свидетельствует о верных действиях российского руководства. По его словам, в Вашингтоне нервничают по поводу того, что РФ «отказывается плясать под дудку госдепа». Появление доклада депутат назвал дешевым психологическим приемом, направленным на запугивание Москвы и создание атмосфер конфронтации.

Так называемый «кремлевский доклад» включает в себя имена 114 российских политиков и чиновников, а также 96 бизнесменов, чье состояние превышает миллиард долларов. Он не означает автоматического введения в отношении них санкций, но допускает такую возможность.

