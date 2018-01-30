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Милонов предложил составить «вашингтонский список»

18:00 30.01.2018
Виталий Милонов. Фото с сайта politrussia.com
Виталий Милонов. Фото с сайта politrussia.com
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Российский парламентарий, член думского комитета по международным делам Виталий Милонов считает, что Москва должна ответить на «кремлевский доклад» США оставлением зеркального перечня.

«Безусловно, наше руководство примет все необходимые меры реагирования на этот выпад, но я бы задумался о составлении зеркального «вашингтонского списка», - цитирует депутата РИА «Новости». По его мнению, в это перечень следует включить всех официальных лиц США, которые виновны в развязывании санкционной войны против России.

Милонов полагает, что появление «кремлевского доклада» свидетельствует о верных действиях российского руководства. По его словам, в Вашингтоне нервничают по поводу того, что РФ «отказывается плясать под дудку госдепа». Появление доклада депутат назвал дешевым психологическим приемом, направленным на запугивание Москвы и создание атмосфер конфронтации.

Так называемый «кремлевский доклад» включает в себя имена 114 российских политиков и чиновников, а также 96 бизнесменов, чье состояние превышает миллиард долларов. Он не означает автоматического введения в отношении них санкций, но допускает такую возможность.
 

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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31.01.2018, 01:40
Гость: идейному

а так же тех кто хранит свои деньги в российских банках о отдыхает на российских курортах
30.01.2018, 22:29
Гость: Что-то новенькое

Троцкисты вместо либерастов. Прямо фабрика смыслов и штампов.
30.01.2018, 19:54
Гость: Отличная идея!

Составить список всех американских жуликов и аферистов,разворовывающих американский бюджет,вывозящий его тайком в Россию.А так же составить списки их детей и жен которые скупают виллы в России и тайком в них живут под чужими фамилиями!
Молодец Милонов! Давно пора!
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