В Совфеде назвали «кремлевский список» разрывом отношений РФ и США

Включение в «кремлевский список» минфина США почти всего российского руководства говорит о фактическом разрыве отношений между двумя странами.

Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Формально у наших стран есть отношения, но включение в санкционный список практически всего руководства нашей страны говорит о том, что эти отношения фактически разрываются», – отметил Джабаров в комментарии РИА Новости.

Сенатор считает, что американские действия являются «грубейшим вмешательством» во внутренние дела России.

Напомним, министерство финансов США ранее представило конгрессу так называемый «кремлевский доклад». В нем 210 лиц, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попасть под санкции Вашингтона.