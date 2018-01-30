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В Совфеде назвали «кремлевский список» разрывом отношений РФ и США

09:38 30.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Включение в «кремлевский список» минфина США почти всего российского руководства говорит о фактическом разрыве отношений между двумя странами.

Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Формально у наших стран есть отношения, но включение в санкционный список практически всего руководства нашей страны говорит о том, что эти отношения фактически разрываются», – отметил Джабаров в комментарии РИА Новости.

Сенатор считает, что американские действия являются «грубейшим вмешательством» во внутренние дела России.

Напомним, министерство финансов США ранее представило конгрессу так называемый «кремлевский доклад». В нем 210 лиц, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попасть под санкции Вашингтона.

Темы: Отношения России и США
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 14:14
Гость: "Кто успел слинять до 1917"

"Кто успел слинять из РИ до 1917 года, тот выиграл. Думаю, что этот урок усвоен".
-
"Кто успел слинять до !917 года, тот выиграл" - нищету и работу таксистом в Париже. А оставшиеся выиграли Великую Войну и запустили первого человека в Космос.
-
Выходит, что "этот урок не усвоен".
-
А "так что" у вас лишнее, потому что логической связи между шкурничеством и великими делами никакой нет.
(Ваш текст: "Так что вряд ли кто-то будет возвращать деньги в Россию").
-
"Врядли кто-то будет возвращать деньги в Россию". Это вы о банальном эгоцентризме, эгоизме, крысятничестве? Так крысам только и остаётся, что бежать. Пусть бегут, людям без них лучше. А деньги? Они им не помогут.
-
Крыс ничего хорошего нигде не ждёт. Украденное отберут, если не отдадут, придушат/утопят. Про гаммельнского Крысолова слышали? А судьбу Березовского? Осталось о них роман написать "Судьба чело... нет, не человека, Крысы". Очень романтично.
30.01.2018, 13:17
Гость: наверняка

в этом списке нет грефа,кудрина, на булиной и других врагов России,сидящих на руководящих постах.
30.01.2018, 13:09
Гость: "Их учителем был Иван Сусанин"

Опять же наш, у нас учатся.
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